Evine giren yılanı öldürdü, 2 bin 141 lira ceza aldı

İzmit'te evine giren yılanı öldürdükten sonra haberlere konu olan Servet Canlı, haberi okuyan kişi tarafından şikayet edilince para cezasına çarptırıldı.

Müteahhitlik yapan Servet Canlı, İzmit'teki evine girmeye çalışan yılanı kürekle vurarak öldürdü. Haberler.com’da yer alan habere göre; olayı internetten öğrenen bir kişi BİMER'e şikayette bulununca; Canlı'ya Kara Avcılığı Kanunu'na göre 2 bin 141 lira para cezası kesildi.

İtfaiyeyi arayarak yardım istedi

Canlı, 13 Haziran günü evine girmeye çalışan yaklaşık 2 metre boyundaki yılanı görünce itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu sırada yılanın hareket ettiğini ve kendisine saldırdığını öne sürerek; kürekle vurup yılanı öldürdüğünü söyledi. Zonguldak'ta yaşayan Ufuk Işık’ın şikayeti üzerine Orman ve Su İşleri Kocaeli Müdürlüğü Servet Canlı'ya, Kara Avcılığı Kanunu'na göre 'izin verilen yaban hayvanları dışındaki hayvanları öldürdüğü gerekçesiyle' bin 841 lira idari ve koruma altına alınmış yılan için de 300 lira tazminat bedeli olmak üzere toplam 2 bin 141 lira para cezası kesti. Ceza karşısında şaşırdığını belirten Servet Canlı, çok korktuğu için yılanı öldürdüğünü kaydederek şunları söyledi:

"Eşim beni telefonla arayarak evin önünde yılan gördüğünü söyledi. İtfaiyeyi arayarak yılanın bahçede olduğunu bildirdim. İtfaiyedeki kişi, doğadaki yılana müdahalede bulunamayacaklarını söyledi. Ben de bunun üzerine eve geldim. Evin demir kapısının önüne gelince yılanı gördüm. Ürperdim ve çok korktum. Daha önceki gördüğümüz yılanlardan çok farklıydı. Yaklaşık 2 metre boyundaydı. Yılan evin merdivenlerinden yukarıya doğru hareket ediyordu. Çocuklarım yukarıda olduğu için müdahale etmek zorunda kaldım. Yılanın yanına gelince yılan bana hücum etti. Hücum edince kürek elimde hem geri kaçtım, hem de vurmak zorunda kaldım. Eğer ben bu yılanı ormanlık alanda veya doğada öldürmüş olsam haklılar. Ben karıncayı bile incitmeyecek bir insanım. Hayvan bana saldırıyordu, beni ısıracaktı. Zehirli mi değil mi onu bilemezdim. Cezaya itiraz edeceğim"

"Hiçbir canlı öldürülmemeli"

BİMER'e ihbarda bulunan Ufuk Işık ise, hiçbir canlının öldürülmemesi gerektiğini savunarak şunları söyledi:

"Yaban hayvanlarının insan yaşam alanlarına girmesi durumunda mutlaka Orman ve Su İşleri Müdürlükleri durumdan haberdar edilmeli ve yaban hayvanı canlı olarak yakalanarak doğal yaşam alanına ulaştırılmalıdır.

Orman ve Su İşleri Kocaeli Müdürlüğü'ne, başvurumuzu değerlendirerek gereğini ivedilikle yaptıkları için çok teşekkür ederim. Umarım bu olay bundan sonraki benzer durumlar için örnek olur ve insanlar böyle durumlarda hayvanı katletmek yerine ilgili kurumları arayarak gereğini yaparlar."