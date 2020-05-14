Evine giren hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli yaralandı!

İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Tottenham'ın yıldızı futbolcusu Dele Alli, evine giren eli bıçaklı iki hırsızla yumruklaştı. İngiliz yıldız, itiş kakış sırasında yüzünden yara aldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; 13 Nisan Çarşamba sabaha karşı Alli'nin Kuzey Londra'daki evine giren eli bıçaklı iki hırsız, soygun gerçekleştirdi.



Koronavirüs salgını nedeniyle evinde olan Alli'nin yanında sevgilisinin yanı sıra kardeşi Harry Hickford ile kız arkadaşı ve bir başka arkadaşı da bulunuyordu.

Alli'nin durumu ciddi değil

24 yaşındaki oyuncuyu tehdit eden hırsızların, itiş kakış sırasında Tottenhamlı futbolcunun yüzüne yumruk attığı kaydedildi. Hafif şekilde yaralanan Alli'nin durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.



Evden mücevher ve saatler çalan hırsızların güvenlik kamerasına yakalandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.