Evine girdiği kadına "Seni öldürmem lazım" diyerek bıçakla saldıran Yunus Tarhan tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Zeynep Özcan (39), evinin önünde tanımadığı Yunus Tarhan (45) isimi erkeğin bıçaklı saldırısına uğradı. Özcan'ı yaralayan Yunus Tarhan çevredekiler tarafından yakalandıktan sonra işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Zeynep Özcan, evine gireceği sırada Yunus Tarhan ile karşılaştı. DHA'nın aktardığına göre ayaklarında ve kollarında yaralar olan Yunus Tarhan, Zeynep Özcan'ın evinin penceresindeki sinekliği bıçakla keserek elini içeriye soktu ve "Bana yardım etmen lazım yoksa kötü olur" diyerek Özcan'ı tehdit etti.

Kapıyı açarak Tarhan'ı uzaklaştırmaya çalışan Özcan, Yunus Tarhan'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekiler ve o sırada işten gelen Özcan'ın eşi yardıma koştu. Özcan'ı darbeden ve bıçakla yaralayan Yunus Tarhan'nın saldırı sırasında "Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım" dediği öne sürüldü. 15'ten fazla bıçak yarası olan Zeynep Özcan, hastaneye kaldırıldı. Tarhan ise bir kişiye ait otomobille kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarhan'ın çıkarıldığı mahkemede verdiği ifadesinde "Canım öyle istedi ondan dolayı saldırdım" dediği öğrenildi. Tarhan tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)