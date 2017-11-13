Evine çatıdan sarkıttığı ip ile girerken dördüncü kattan düştü

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, anahtarını unuttuğu evine çatıdan sarkıttığı iple girmeye çalıştığı iddia edilen 47 yaşındaki Coşkun Metin, 4\'üncü kattan düşerek ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Vatan Mahallesi 9090 sokaktaki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Coşkun Metin anahtarını içerisinde unuttuğu evine girmek için binanın çatısına ip bağlayıp aşağıya sarkıttı. Metin, evine girmeye çalıştığı sırada ip kopunca 4\'üncü kattan düşerek ağır yaralandı. Olayı gören komşular durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Metin\'i, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Metin\'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.