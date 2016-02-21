T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Evinden alıp, götürdükleri ormanlık alanda öldürdüler

Antalya'da araba alım-satım işi yapan 29 yaşındaki Abbas Serin, evine gelen 3 kişi tarafından ormanlık alana götürülerek öldürüldü

21 Şubat 2016 20:08

Antalya'da evine gelen 3 kişi tarafından "İşimiz var" denilerek alınan ikince el araç alım-satımı yapan 29 yaşındaki Abbas Serin, götürüldüğü ormanlık alanda öldürüldü.

Radikal'in haberine göre,  Kepez İlçesi Zeytinlik Mahallesi 7443 Sokak üzerindeki bir eve dün öğle saatlerinde gelen 3 kişi, "İşimiz var" diyerek Abbas Serin'i eşinin yanından alarak uzaklaştı. 

Geceyarısı Döşemealtı'na bağlı Dağbeli Mahallesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma, Abbas Serin'in cesediyle karşılaştı. Vücudunda 3 kurşun yarası bulunan Abbas Serin'in cansız bedeni, Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayı öğrenip adli tıp morguna gelen yakınları, Abbas Serin'in kimseyle husumeti bulunmadığını belirterek, "Abbas eski araç alım- satımı yapardı. Eskiden birlikte hurda alım satımı yaptığı bir arkadaşı, yanında 2 kişiyle birlikte gelerek onu eşinin yanından alıp götürmüş. Cinayeti işleyen ya da işleyenlerin bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Abbas Serin'in cenazesi, Muratpaşa İlçesi Zeytinköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ETİKETLER

antalyaormanlık bölgecinayetabbas serin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24