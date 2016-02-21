Evinden alıp, götürdükleri ormanlık alanda öldürdüler

Antalya'da evine gelen 3 kişi tarafından "İşimiz var" denilerek alınan ikince el araç alım-satımı yapan 29 yaşındaki Abbas Serin, götürüldüğü ormanlık alanda öldürüldü.

Radikal'in haberine göre, Kepez İlçesi Zeytinlik Mahallesi 7443 Sokak üzerindeki bir eve dün öğle saatlerinde gelen 3 kişi, "İşimiz var" diyerek Abbas Serin'i eşinin yanından alarak uzaklaştı.

Geceyarısı Döşemealtı'na bağlı Dağbeli Mahallesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma, Abbas Serin'in cesediyle karşılaştı. Vücudunda 3 kurşun yarası bulunan Abbas Serin'in cansız bedeni, Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Olayı öğrenip adli tıp morguna gelen yakınları, Abbas Serin'in kimseyle husumeti bulunmadığını belirterek, "Abbas eski araç alım- satımı yapardı. Eskiden birlikte hurda alım satımı yaptığı bir arkadaşı, yanında 2 kişiyle birlikte gelerek onu eşinin yanından alıp götürmüş. Cinayeti işleyen ya da işleyenlerin bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Abbas Serin'in cenazesi, Muratpaşa İlçesi Zeytinköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.