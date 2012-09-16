Evinden 150 km uzakta KPSS'ye girecek!

ÖSYM, 23 Eylül’de yapılacak olan KPSS’ye Adapazarı’ndan başvuran Aykut Turhan ve Muhammet Diler'e, sınav yeri olarak İstanbul’daki iki okulu bildirdi. Adaylar şimdi sınav gününden önce nerede kalacaklarına karar vermeye çalışıyor.

23 Eylül’de yapılacak olan 2012 Kamu Personel Seçme Sınavı’na Adapazarı’ndan katılacak olan Aykut Turan ve Muhammet Diler sınava İstanbul’da girmek zorunda kaldıklarını internet sitesinden okullarını araştırdıklarında öğrendi.

Turhan ve Diler, Sakarya'da KPSS sınavına girecek çok sayıda kişinin aynı durumda olduğunu belirtti.

ÖSYM, Adapazarı’nda yaşayan Aykut Turhan ve Muhammet Diler'in sınava İstanbul’daki okullarda girmelerini uygun gördü.

Daha girdiği KPSS'ye bu yıl yeniden hazırlandığını belirten Aykut Turhan, sınav yerinin İstanbul çıkması karşısında şaşırdığını kaydederek şöyle konuştu:

"Ben bir yıldan fazla zamandır KPSS için çalışıyorum. Dün internetten sınava giriş belgemin çıktısını aldım. İstanbul Ümraniye Çekmeköy Mehmetçik Anadolu lisesi yazıyordu.

Bu okul hiç bilmediğim ve gitmediğim bir yer. Burada herhangi bir akrabam da yok. ÖSYM bunu nasıl yaptı?.

Benim gibi birçok kişinin il dışına sınav yeri çıktı. Çok kişi mağdur. Şifremi almaya gittiğim okulda müdür muavini, birçok kişinin il dışı sınav çıkmasından dolayı şikayetçi olduğunu söyledi.

Sosyal medyadan da araştırdım. Birçok kişi bu durumdan mağdur ve şikayetçi."

'Ne yapacağımı bilmiyorum'

Bir yıldır KPSS için dershanede hazırlandığını anlatan Muhammet Diler de şaşırdığını belirterek şunları söyledi:

"Bir yıldır KPSS için dershanelere giderek bu sınava hazırlandım.

İnternet sitesi sınav yerine bakmak için gittiğimde, İstanbul Ümraniye Dumlupınar’da Kazım Karabekir Ortaokulu yazıyordu. ÖSYM nasıl böyle bir hata yapar?

İstanbul’a gideceğiz, belirli bir yol mesafemiz var. İstanbul Dumlupınar diye bir adres koymuşlar. Ben bu adresi bilmiyorum, ne yapacağımı da bilemiyorum. ÖSYM’nin bu durumla ilgili bir açıklama ve bir düzenleme yapmasını bekliyoruz."