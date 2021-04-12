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Evinde ölü bulunan kadının Koronavirüs testi pozitif çıktı

12 Nisan 2021 16:34

Samsun'da evinde ölü bulunan kadına yapılan Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesinin Akyar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 52 yaşındaki Süzer D. adlı kadın evinin oturma odasında yerde baygın halde bulundu. Olay, 112 ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri Süzer D.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay jandarmaya ve savcıya haber verildi. Süzer D.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Samsun'da otopsi işlemleri öncesi ceset üzerinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca, kadının cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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