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Evinde Kürtçe ders veren kız

9 yaşındaki Medya için başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı çıktı. Medya, evinde Kürtçe ders veriyordu.

08 Eylül 2009 03:00

Diyarbakır'da oturdukları evin bir bölümünde çocuklara Kürtçe ders verip karne dağıtan 9 yaşındaki Medya Örmek'in anne ve babası ile Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Sur Belediyesinin ''Her geceye bir masal ve her evi bir eğitim yerine dönüştürme projesi'' kapsamında evlerinin bir odasını sınıfa çevirerek, 10 çocuğa Kürtçe ders veren 9 yaşındaki Medya Örmek'in annesi Durre Örmek ile babası Kazım Örmek ve Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş hakkında başlatılan soruşturma sonuçlandı.

Savcılık, takipsizlik kararında, suçun unsurlarının oluşmadığını belirtti.

Sur Belediye Başkanı Demirbaş ile Örmek'in annesi Durre ve babası Kazım, TCK'nın ''Kanuna aykırı eğitim kurumu açmak'' suçundan savcılıkta ifade vermişti.



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