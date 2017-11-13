Evinde kenevir yetiştiriliyordu

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de bir evin odalarında yetiştirilen kenevir bitkisi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Merkez Toroslar İlçesi Çağdaşkent Mahallesi\'ndeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi alan polis, operasyon düzenledi. Özel düzenek ile odada yetiştirilen 28 kök kenevir bitkisi, 540 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 portatif klima, 1 vantilatör, 1 termometre, 1 havalandırma motoru, 3 projektör motoru, 7 projektör lamba, 2 telsiz, 2 yüksek verim için sera balastı ve 20 parça folyo ele geçirildi. İsmi açıklanmayan ev sahibi gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.



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