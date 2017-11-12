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Evinde dolaba saklanan Suriyeli hamile kadının küpesi ve parası gasp edildi

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da Suriyeli, 4 aylık hamile 18 yaşındaki Aya Alragab'in, oturduğu eve yüzü maskeli 3 kişi kapıyı kırıp içeri girdi

12 Kasım 2017 17:48

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Suriyeli, 4 aylık hamile 18 yaşındaki Aya Alragab\'in, oturduğu eve yüzü maskeli 3 kişi kapıyı kırıp içeri girdi. Durumu fark eden Aya Alragab da yatak odasındaki gardıroba  saklandı. Saldırganlar, Alragab\'ı saklandığı dolaptan çıkartıp boğazına bıçak dayayıp kulağındaki altın küpeler ile dolaptaki 400 lirayı alıp kaçtı. Olayın ardından fenalaşan Alragab da hastaneye kaldırıldı. 
Olay, bugün saat 11.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Ekmek Koçu Mahallesi\'nde meydana geldi. Hamile Aya Alragab\'ın oturduğu tek katlı müstakil evin bahçe duvarından yüzü maskeli 3 kişi atlayıp, eve girmek için kapıyı açmaya çalıştı. Evin kapısının zorlandığını fark eden Aya Alragab, korkup yatak odasındaki gardıroba saklandı. Bu sırada  inşaatta çalışan eşi Eşref Alragıp\'ı telefonla arayarak yardım istedi. Kapıyı kırarak içeri giren saldırganlar evde aramaya yaptıkları sırada Alragab\'ın gardıroba saklandığını fark etti. Saldırganlar, Alragab\'ı saklandığı dolaptan çıkartıp boğazına bıçak dayayıp kulağındaki altın küpeler ile dolaptaki 400 lirayı alıp kaçtı.  Eve gelen eşi Eşref Alragab, eşini evinin kapısının önünde sinir krizi geçirirken buldu. Boğazından hafif yaralanan hamile Aya Alragap, ambulansla Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaya karışan yüzleri maskeli 3 kişinin bulunması için çalışma başlattı. 

​FOTOĞRAF    

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