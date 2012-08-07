Evinde çakmak olduğu için terör mahkumu oldu

​Yargıtay, 19 çakmağa 7,5 Yıl hapis cezasını oybirliğiyle onayladı. Emniyet'in mahkemeye verdiği "19 çakmaktan 18'i boş, bunlarla patlayıcı yapılmaz" raporuna rağmen, engelli kahveci Pelit, evindeki çakmaklar delil gösterilerek, 7 yıl 6 ay ceza aldı, savcıların beraat istemine karşın Yargıtay cezayı onadı.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, İzmir 'de kahvecilik yapan ve "yüzde 80 engelli, çalışamaz" şeklinde raporu bulunan 52 yaşındaki Arif Pelit'in, evinde bulunan 19 çakmak delil gösterilerek aldığı hapis cezası Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce oybirliğiyle onandı.

İzmir Özel Yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü raporunda, "Bulunan 18'i boş, biri az dolu, 19 çakmağın bomba düzeneği haline getirilmesi mümkün değildir" yazılıydı.

Duruşma savcısı beraat talep etmişti

Duruşma Savcısı Ali Çelik'in "suç işlenmemiştir, suç işleneceğine dair somut kanıt da bulunamadı" diyerek talep ettiği beraat kararına, Yargıtay Savcısı Okan Beğar da "ceza için yeterli gerekçe yok" diyerek katılmış ve Pelit'in beraatini istemişti. Ancak savcının mütalaası dikkate alınmadı.

10 aydır İzmir 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Pelit'in, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi uyarınca, "örgüt üyesi olmaktan" aldığı 7 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşmiş oldu.

Emniyet: Çakmak suç unsuru değildir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "tedaviyle dahi çalışma olanağı vermeyen yüzde 80 oranında psikotik bozukluk" ve "yüzde 15 oranında ortopedik bozukluk" teşhisi konulmuş olan Pelit, bir kahvede çalışıyordu. 17 Kasım 2007'de Karşıyaka'daki evine polis baskını yapıldı. Evindeki aramada, 19 çakmak "ele geçirildi."

Pelit'in "Polisler içeri girer girmez üzerime atlayıp beni yere yatırdılar, kelepçe takıp yumrukladılar" diyerek bulunduğu suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı. Pelit kendisini mahkemede, "Sadece Temel Haklar ve Özgürlükler isimli derneğe üyeyim ama sabah 06:00'dan akşam 22:00'ye kadar kahvede çalışıyorum zaten. Ayda ortalama 450 TL kazanıyorum, kahveden başka bir şeye vakit ayıramıyorum. Evimde çakmak olması normal, günde iki paket sigara içiyorum. Çakmakların bazıları kahvede unutulan çakmaklardan" diyerek kendini savundu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, çakmakları inceleyerek mahkemeye sunduğu raporunda, "Çakmaklar suç unsuru oluşturmaz" dedi.

Savcı Çelik de mütaalasında, "ortada işlenmiş bir suç yok" diyerek beraat istedi ancak İzmir Özel Yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi Pelit'i "suçlu" buldu ve 24 Ekim 2011'de 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

'Adalete uygun bir karar değil'

Yargıtay, 16 Mayıs'ta kararını açıkladı ve "Evinde yapılan aramada ele geçirilen ve hayatın olağan akışına uygun düşmeyecek çoklukta çakmak ve maytapların örgütsel amaçla kullanılabilecek nitelikte olmaları gerekçesiyle Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi'ne (DHKP-C) üyelikten 7,5 yıl hapisle cezalandırılmasına" şeklindeki mahkeme kararını oybirliğiyle onadı.

Pelit, "suç işlemediği ve suça kastı olduğuna dair somut delil bulunamadığı" gerekçesiyle "örgüt propagandası" suçlamasından beraat etti.

Avukatı Dinçer Çalım, yaptığı açıklamada, "üçüncü yargı paketiyle özel yetkili mahkemeler kaldırılırken, kanunun gerekçesinde bu mahkemelerin 'adalete uygun karar vermesi mümkün değildir' şeklinde bir açıklama vardı. Gerekçenin doğruluğunu bu davayla da görmüş olduk" dedi.