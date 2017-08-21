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Bilim / Teknoloji

Evinde bin yıllık eser bulundu, 'Aile yadigarı' dedi

Adana'da bir eve tarihi eser operasyonu düzenlendi

21 Ağustos 2017 20:29

Adana'nın Seyhan ilçesinde tarihi eser operasyonu düzenlendi. Üzerinde Hz. İsa ile havarilerinin bulunduğu eseri satmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Eser müze müdürlüğüne teslim edildi.

Evinde bin yıllık eser ele geçirilen şahısi "Aile yadigarı" diye kendisini savundu.

Adana'nın Seyhan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine Adana polisi harekete geçti. Bir süre izlenen şüphelilerin bulunduğu eve baskın yapıldı. Ev sahibi, oğlu ve evde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada kadife bez üzerinde Hz. İsa'nın ile 12 havarisinin resmedildiği özel el işlemeli bir eser ele geçirildi. 1 metre 40 santim boyunda, 80 santim enindeki eski dönem el yazılarının olduğu eserin bin yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Gözaltındaki zanlı ise, eserin ailesinden kalma bir hatıra olduğunu iddia etti. Evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tüfek, bu tüfeğe ait fişek ile kesici alet ve kelepçe ele geçirildi. Zanlıların 3 milyon avroya satmaya çalıştığı belirlendi.

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AdanaTarihi EserBulundu

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