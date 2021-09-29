Evinde bıçakla yaralanan özel harekat polisi hayatını kaybetti

Bingöl'de evinde bıçakla yaralandığı belirtilen 32 yaşındaki Özel Harekat polisi Ahmet Kekül kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eşinin ifadesine başvurulan Kekül’ün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Kekül, evinde bıçakla yaralandı. Kekül, durumu telsizle arkadaşlarına bildirdi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Kekül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Ahmet Kekül için İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Kekül'ün yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Törenin ardından Kekül'ün cenazesi, memleketi Sivas'a uğurlandı.



Eşinin ifadesine başvurulan Ahmet Kekül'ün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)