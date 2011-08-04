-EVİNDE ATOM PARÇALARKEN YAKALANDI STOCKHOLM (A.A) - 03.08.2011 - İsveç'te evinde atomu parçalamaya çalışan İsveçli, polis tarafından gözaltına alındı. Hobi olarak atomu parçalamaya çalışan Richard Handl, AP ajansına yaptığı açıklamada, İsveç'in güneyindeki evinde radyum, amerikyum ve uranyum elementleri olduğunu, polisin kendisini yasa dışı yollardan nükleer materyal elde etmek suçuyla gözaltına aldığını bildirdi. Aylardır evinde küçük bir nükleer reaktör yapmak için uğraştığını, deneyimlerini internette paylaştığını ifade eden 31 yaşındaki Handl, sonra bunun yasal olmadığını anladığını ve İsveç Radyasyon Kurumuna bir yazı gönderdiğini, Kurumun yazısını, evine polis sevk ederek yanıtladığını kaydetti. ''Daima fizik ve kimya ile ilgili oldum. Evde de atomun parçalanabileceği görmek istedim'' diyen Handl, evine polisin temmuz ayının sonlarında baskın yaparak göz altına aldığını belirtti. Polisin evinde tehlikeli düzeyde radyoaktif element bulamadığını bildiren Handl, projesinin iyi fikir olmadığını anladığını kaydetti. Konuya ilişkin olarak polis bir yorum yapmaktan kaçındı.