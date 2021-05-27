Evin kapısını kilitleyip, eşini göğsünden vurdu; 59 gün sonra serbest kaldı!

Erzurum’da 72 yaşındaki adam, tartıştığı karısını evin kapılarını kilitleyip göğsünden vurdu. Hastanede 2 hafta yaşam mücadelesi veren kadın ölümden döndükten 2 ay sonra kocası serbest kalınca, ikinci şoku yaşadı.



Erzurum’un Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Meliha A., 20 yıl önce 72 yaşındaki Mehmet A. ile ikinci evliliğini yaptı. İlk evliliğinden olan 24 yaşındaki kızı P.A. ile birlikte Mehmet A. ile yaşayan Meliha A. iddiaya göre 20 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet gördü. Kızıyla birlikte sürekli küfür ve hakarete maruz kaldığını söyleyen kadın, kocasından korktuğu için boşanamadı.



Edinilen bilgilere göre, 19 Mart tarihinde Mehmet A. karısından ve üvey kızından evin anahtarlarını istedi. Meliha A. eşine anahtarı verse de üvey kızı P.A. annesine ve kendisine Mehmet A.’nın zarar vereceğini düşündüğü için anahtar kayboldu diyerek vermedi.



Kapıyı kilitlemek isteyen Meliha A., o anda kafasına dayanan silahı görünce paniğe kapıldı. Kilitlemek istediği kapının anahtar deliği üzerinden giren kurşunla göğsünden vurulan Meliha Alaca kanlar içinde yere yığıldı.



Meliha A.’yı Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’nde, geçirdiği ameliyatın ardından günlerce yoğun bakımda kaldı. Eşi Mehmet A. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sadece 59 gün tutuklu kaldı

Ölümden dönen Meliha A., hastaneden çıktıktan sonra kızı P.A. ile başka bir eve taşınarak boşanma davası açtı. Mehmet A. ise sadece 59 gün kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Meliha A. kazandığı yaşam mücadelesine rağmen mahkeme kararıyla adeta hayatının şokunu yaşadı.

"Halen beni öldürmek istiyor"

Serbest kalan eşinin halen kendisini tehdit ederek öldürmek istediğini söyleyen Meliha A., "Mahkeme o adamı serbest bıraktı. Bana yaptığının cezasını çeksin. Ben ne kadar çile çektiysem o da çile çeksin istiyorum. Bana çok zulüm etti, çok hakaret etti ben ona hiçbir şey yapmadım. Herkese ben onu öldüreceğim sağ bırakmayacağım diyor. 72 yaşındayım içeride yaşasam ne dışarda yaşasam ne diyormuş. Gece bile yatamıyorum korkudan" şeklinde konuştu.

Meliha A.’nın avukatı Serkan Tanas ise geç gelen adaletin adalet olmadığını, bu yüzden şahsın en hızlı şekilde yargılanıp en ağır cezayı alması gerektiğini kaydederek, "Eğer bir şey yapacaksanız insanlar ölmeden sistemi devreye sokun ve adaletli karar verin sırf bir şahıs 70 yaşında diye böyle bir yargılama yapmayın" açıklamalarında bulundu. (İHA)