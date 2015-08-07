Evin balkonuna zincirle bağlanan köpek boğularak can verdi!

Kayseri'de 3'üncü kattaki evin balkonuna zincirle bağlanan köpek, balkonun korkuluklarından aşağı sarkması sonucu boğularak can verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sahabiye Mahallesi Fevzi Fevzioğlu Caddesi'nde bir binanın 3'üncü katında sahibi tarafından terastaki korkuluğa zincirle bağlanan köpek, balkondan aşağı sarktı. Köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeğin öldüğünü belirledi. Görgü tanıklarından Murat Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin boynunun zincirle korkuluğa bağlı olduğunu söyledi.

'İtfaiyeyi aradık, yoğunluk var dediler'

Köpeğin balkon demirlerinden aşağı sarktığını ve 45 dakika bu vaziyette kaldığını ileri süren Önder, "İtfaiyeyi aradık. Bize hep 'Yoğunluk var' denildi. Köpek gözümüzün önünde öldü. Bacaklarından aşağı boynunda zincir takılı vaziyette aşağıya doğru sarktı" dedi.



Olay sırasında evde bulunmadığı öğrenilen köpeğin sahibi Ahmet Yılmaz, köpeği dün öğlen saatlerinde bulduğunu anlattı.



Köpekle ilgilendiğini belirten Yılmaz, "Köpeği sahiplendim. Birkaç arkadaş istedi köpeği ama vermedim onlara. Arkadaşımın evine getirdim. Gece gayet iyi durumu vardı. Ama sabah benden sonra atlama olayı olmuş galiba. Ben art niyetli bir insan değilim. Benim köpek konusunda ne kadar titiz olduğumu herkes bilir" diye konuştu.