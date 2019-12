'Evim evinizdir' Ahmet Türk!

T24-

Aralarında çok sayıda tanınmış yazar, akademisyen ve müzisyenin de bulunduğu Turkiye’nin her yerinden, her kesimden ve meslekten yuzlerce yurttas, Ahmet Turk’e yöneltilen ayrımcılığı ve saygısızlığı protesto icin “evim evinizdir” kampanyasi baslatti.

'Evim evinizdir' kampayasıyla ilgili olarak ob.engin@gmail.com . ve ayseberktay@ gmail.com e-posta adresleriyle irtibata geçilebileceği belirtildi. Ahmet Türk'e yapılan ayrımcılık ve saygısızlığı "Sayın Ahmet Türk, evim evinizdir. Kabul etmeniz onur verir' diyerek protesto edenlerin isimleri şöyle:



A. Hicri İzgören, Abdülvahap Has, Adalet Dinamit, Adil Harmancı, Adnan Tonguç, Afife Köse, Ahmet Akşit, Ahmet Çakmak, Ahmet İlkay Çamur, Ahmet Kardam, Ahmet Kaya, Ahmet Kilisli, Ahmet Oğuz, Ahmet Tulgar, Ahmet Tüzün, Ahmet Yıldırım, Akın Atauz, Alaattin Enül, Alaettin Çakar, Algın Saydar, Alı Biçen, Ali Gürlek, Ali İzar, Ali Kavak, Ali Kerim Mutlu, Ali Nesin, Ali Ongan, Ali Uçansu, Ali-Ayşenur Uysal, Alişan Özdemir, Alkım Doğan, Amy Marie Spangler, Arif Ali Cangı, Arif Demirkaya, Arif İsmet Yılmaz, Arife Köse, Arin Manca, Arzu Balcı, Aslı Biçen, Aslı Yazır, Asuman Özbey, Aşkın Kırım, Atalay Göçer, Atilla Bahçıvan, Ayça Damgacı, Ayhan Çınar, Ayhan Fazlı, Ayhan Salhan, Ayla Su, Ayla Yıldırım, Ayla Yılmaz, Aynur Hayrullahoğlu, Aynur Şengül, Aysel Batyar Özbay, Aysel Yaşa, Aysun Şişik, Ayşe Ayben Altunç, Ayşe Batumlu, Ayşe Berkman, Ayşe Berktay-Recai Hacımirzaoğlu, Ayşe Bilgen, Ayşe Buğra, Ayşe Demirbilek, Ayşe Günaysu, Ayşe Özdemir, Ayşe Yılmaz, Ayşegül Devecioğlu, Ayşen Anadol, Ayşenur Kolivar, Ayşenur-Ali Uysal, Ayten Kutlu, Ayten Yıldırım, Bahar Deniz Eriş, Bahar Mucuk Demirtaş, Bahar Toker, Banu Akarsu, Barış Ertaşoğlu, Barış Mert Gezer, Barış Öztürk, Baskın Oran, Bawer Çakır, Belma Aydın, Bengi Ertem, Beril Eyüboğlu, Berin Gülatar, Berna Gürel, Besim Eraslan, Betül Sümer, Birgül Dönmez, Burak Demir, Burak Karacan, Burçin Kur, Bülent Ateş, Bülent Doğan, Bülent Kale, Bülent Küçük, Bülent Tekin, Bülent Turan, Bülent Yazıcı, Büşra Beste Önder, Büşra Ersanlı, C. Murat Özgünay, Canan Caroline Tüzün, Canan Yılmaz, Cavit Can Türedi, Celal Ay, Celal Deniz, Celal Yıldırım, Cengiz Algan, Cengiz Alkan, Cengiz Güngör, Cengiz Uluğ, Ceren Gülbudak, Cevdet Bakın, Cezmi Özdemir, Cihan Keyif, Cihan Şenoğuz, Cumali Uyan, Cumhur Orancı, Cüneyt Uzunoğulları, Cüneyt Yalaz, Çağatay Anadol, Çağla Oflas, Çağlar Tanyeri, Çiçek Öztek, Çiğdem Gökalp, Çiğdem Mater, Defne Orhun, Defne Sandalci, Deniz Albayrak Kaymak, Deniz Cenk Demir, Deniz Tuna, Deniz Türkali, Derya Özkan, Devrim Cem Erturan, Didem Gençtürk, Dilek Afife, Dilek Akdemir, Dilek Gökçin, Doğan Özkan, Duygu Çavdar, Duygu Öz, Ebru Sorgun, Elçin Gen, Elif Çetinkaya, Elif Dumanoğlu, Elif Ece Yiğit, Elif Torun Öneren, Emin Aktar, Emine Erel, Emine Uşaklıgil, Emrah Durmuş, Ender Onur Künteş, Engin Bayramoğlu, Engin Güleser, Ercüment Gürçay, Erdal Doğan, Erdal Karayazgan, Eren Kosova, Ergin Cinmen, Ergun Gümrah, Erkal Ünal, Erkan Şen, Erol Çıtak, Erol Köroğlu, Erol Özkoray, Ersin Salman, Ertan Altan, Ertuğrul Nar, Esin Pervane, Esra Arsan, Esra Çiftçi, Esra Koç, Esra Mungan, Evim evinizdir. Kabul etmenizden onur duyarım., Evin Sevgi Okumuş, Evren Ergeç, Ezgi Demir, Fahrettin Filiz, Fahriye Usta, Faruk Arhan, Fatma Kızılöz, Fehim Caculi, Fehmi Salık, Feray Mertoğlu, Feray Salman, Ferda Ülker, Ferhan Pınar Ekin, Feridun Koç, Feridun Kurt, Fethiye Çetin, Feyza Çanaklı, Fırat Bilir, Fikret Başkaya, Filiz Ada Stephenson, Filiz Ağın, Filiz Karakuş, Füsun Çelik, Füsun Çiçekoğlu, Füsun İşcan Ekinci, Gamze Varım, Genco Genç, Gençay Gürsoy, Gençer Yurttaş, Gökhan Gençay, Göksun Gökçe Göndermez, Gönül Dinçer, Gönül Erdem, Gül Bayram, Gülay Bulut, Güldane Erdoğan, Gülden Koç, Gülden Sevgili Şumlu, Gülen Gönül Şahin, Gülfer Akkaya, Güliz Sağlam, Gülnur Aksop, Gülsen Ülker (Al), Gülseren Pusatlıoğlu, Gülsüm Cengiz, Gün Zileli, Günay Kızılırmak Çeto, Günnaz Kuruçay, Gürol Koca, H.Yener Erköse, Hacer Ansal, Hakan Akçura, Hale Akay, Halil Berktay, Halil Çamalan, Halil Savda, Haluk Ağabeyoğlu, Hamdi Akyol, Hamide Koyukan, Hamza Demirel, Handan Öztürk, Hasan Gürkan , Hasan Karaşahin, Hasan Karaşahin, Hasan Kayım, Hasan Öztoprak, Hatice Seçkin Akuğur, Hatice Uçum, Haydar Diljen, Helin Coşkun, Hidayet Tuksal, Hikmet Pala, Hilal Kaplan, Hilmi Demirer, Hülya Gülbahar, Hülya Osmanağaoğlu, Hüner Buğdaycıoğlu, Hürriyet Karadeniz, Hüseyin Çakır, Hüseyin Güngör, Hüseyin Öntaş, Işıl Cinmen, Işıl Kasapoğlu, İbrahim Baysal, İbrahim Demirkol, İbrahim Esen, İbrahim Halil Şimşek, İbrahim Rojhilat, İffet Diler, İlhan Berktay, İlker Yasin Keskin, İlkin Manya, İlknur İgan, İlknur-Jim Colella, İnan Gündoğdu, İnan Suver, İnci Hekimoğlu, İrfan Açıkgöz, İrfan Akyol, İsmail Atmaca, İsmail Aydın, İsmet Demir, Jale Mildanoğlu, Kadir Öztürk, Kansu Yıldırım, Kazım Özdoğan , Kazım Saroğlu, Kemal Aydoğdu, Kemal Ördek, Kerem Çiftçioğlu, Kerem Kurdoğlu, Kerimcan Yıldırım, Kıymet Coşkun, Koray Doğan Urbarlı, Korkut Akın, Kuvvet Lordoğlu, Kürşat Öztürk, L. Nilgün Aklar, Lale Mansur, Latife Demirci Kahya, Levent Soy, Levent Şensever, Levent Ünal, Leyla İpekçi, M. Şah Tekiner, M. Şerif Derince, Macit Orhan, Mahmut Atak, Mahmut Sürmeli, Mavi Neşe Gölcük, Maya Arakon, Mebuse Tekay, Mehmet Alçınkaya, Mehmet Ali Ertaş, Mehmet Atak, Mehmet Bayram, Mehmet Güç, Mehmet Güzel, Mehmet Hasgüler, Mehmet Kaya, Mehmet Kesim, Mehmet Nazım Öztürk, Mehmet Özveren, Mehmet Sait Demir, Mehmet Salmanoğlu, Mehmet Şirin Ertem, Mehmet Taha Deniz, Mehmet Uçum, Mehmet Yücel, Melek Taylan Ulagay, Melih Barsbey, Meltem Elidar, Meral Çakıcı, Meral Has, Meral San, Meral Tamer, Merih İpek, Metin Algan, Metin Denizmen, Metîn Fîdel Kılıç, Mine Atafırat, Mine Koçak, Mithat Sancar, Molla Demirel, Muazzez Odabaşı, Muharrem İkitimur, Murad Aygün, Murat Akagündüz, Murat Çelikkan, Murat Dinçer, Murat Kafkas, Murat Meriç, Murat Utku, Murat Yıldırım, Murat Yıldız, Mustafa Elveren, Mustafa Kahya, Mustafa Tüzel, Mustafa Yaşacan, Müfit Özdeş, Müge Karalom, Münevver Bayram, Nalan Barbarosoğlu, Nalan Erkem, Nalan Temeltaş, Nazan Aksoy, Nazar Büyüm, Nazik Işık, Nebahat Akkoç, Necati Abay, Necmiye Alpay, Nermin Altan, Nesimi Aday, Neslihan Tezel, Nesrin Aslan, Neşe Dursun, Neşe Erdilek, Nihal Saban, Nihan Yelutaş Tüzel, Nihat Geyik, Nikola Sa’afin, Nil Demirkazık, Nil Mutluer, Nilay Yılmaz , Nilüfer-Hasan Kuruyazıcı, Niyazi Büyüksütçü, Nuray Dalgın, Nuray İnceoğlu, Nurcan Baysal, Nurcan Tezel, Nurdan Yılmaz, Nurel Şengür, Nuri Ödemiş, Nurten- Şaban Dayanan, Oğuz Uğur Olca, Onur Günay, Onur Şenol, Orçun Yıldırım, Orhan Alkaya, Orhan Mimarlar, Osman Cen, Osman Kavala, Oya Baydar, Oya Coşkun, Oya Eriştiren Kayım, Ozan Tekin, Ömer Akat, Önder Çakar, Ören Altmışyedioğlu, Özcan Sapan, Özcan Yaman, Özgül Saki, Özgün E. Bulut, Özgür Sevgi Göral, Özlem Altuntaş, Özlem Barın, Özlem Dalkıran, Özlem Göner, Özlem Kaya, Pakrat Estukyan, Peyami Arıırk, Pınar Bedirhanoğlu Toker, Pınar Ömeroğlu Koçman, Pınar Şenel, Ramazan Kaya, Renan Akman, Resul-Gönül Kaytaz, Reşit Demirkaya, Reyhan Kaplan, Rifat Yüzbaşıoğlu, Roni Margulies, Rukiye Gül, Sabri Uçar, Sadi Tekindur, Sait Bingöl, Sait Çetinoğlu, Sait Demirkaya, Sakine Demirel, Salih Efe, Sarkis Gürek, Sayın Ahmet Türk, Sedat Yağcıoğlu, Selda Aksoy, Selda Somuncuoğlu, Selinay Başak Erdemli, Selma Güzel, Selmin Altan, Semih Kaplanoğlu, Semra Somersan, Serap Çakalır, Serdar Koçman, Seren Yüce, Serhat Kural, Serhat Kural, Servet Fulya Önay, Servet Kocakaya, Sevilay Demirci, Sevim Emre, Sevim Kaya, Sevna Somuncuoğlu, Sezai Ceylan, Sıdıka Çetin, Sibel Erduman, Sibel Özbudun, Sila Müftüoğlu, Sinem Dinçer, Sinem Uz, Songül Bizsel, Stella Ovadia, Suat Hayri Küçük, Suheyb Öğüt, Suncem Koçer Çamur, Sururi Demirtaş, Suzan Karaman, Sümeyye Yaşar, Sündüs Türedi, Şanar Yurdatapan, Şehmus Ay, Şenay Özden, Şerif Bayram, Şule Albayrakoğlu, Şükran Şakir, Şükran Tuna, Şükrü Erbaş, Şükrü Yıldız, Taner Kılıç, Taner Koçak, Taner Renda, Tatyos Bebek, Taylan Tosun, Temel Demirer, Tevfik Doğan Toker , Tevfik Taş, Tilbe Saran, Tora Pekin, Tuba Çandar, Tuncay Birkan, Tülin Özen, Türkan Uzun, Ufuk Ahıska, Ü. Aylin Tekiner, Ülfet Sevdi, Ülker Şener, Ümit Alan, Vecdi Erbay, Veysel Eşsiz, Yalçın Ergündoğan, Yaman Yıldız, Yaprak Zihnioğlu, Yasemin Deliduman, Yaşar Çelik, Yaşar Çelik, Yaşar Özürküt, Yazgül Geçit, Yeter Şahin, Yıldız Ramazanoğlu, Yılmaz Angay, Yılmaz Ensaroğlu, Yılmaz Kızılırmak, Yiğit Yavuz, Yunus Emre Gürbüz, Yusuf Erdem, Yusuf s. Müftüoğlu, Yücel Özden, Yüksel Akboğa, Z. Mine Derince, Zafer Kıraç, Zehra Aksu Yılmazer, Zehra Şenoğuz, Zelal Yalçın, Zerrin Küpçü, Zeynep Ekener, Zeynep Erdin, Zeynep Gambetti, Zeynep Kutluata, Zeynep Oral, Zeynep Tanbay, Zeynep Yazıcı, Zozan Özgökçe, Zuhal Altan, Zuhal Uzunyayla, Zübeyde Atay, Züleyhan Has,



Olay nasıl gelişti

Oran Sitesi'nde hemşerisi olan müteahhit Bahattin Demircan'a ait evi kiralamak isteyen Ahmet Türk, mal sahibi tarafından son anda kontratı iptal edilince, eşyalarını taşıyan kamyonları geri çevirmek zorunda kalmıştı. Türk, Ankara Or-An'daki yeni evine, komşuları nedeniyle taşınamadığı yönündeki haberlere tepki göstermiş ve olayın büyütülmemesini istemişti.



Türk, ev sahibinin kendisini arayıp, komşuların tepkisini haber verdiği ve bunun üzerine eşyaları götüren kamyonun yoldan çevrildiği şeklindeki haberlere de tepki göstererek, "Ev sahibi Mardin'li bir Kürt, Türk değil. 2005'te, üç dört yere bakmıştım. Kim olduğumu öğrenince son anda vazgeçtiler. İster istemez insan biraz üzülüyor" dedi.



Ahmet Türk, AKP Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, "Or-An'daki dairemi Türk'e tahsis ederim" yönündeki teklifine ise, "Teşekkür ediyorum. Karadenizli arkadaşımın jesti, önemli bir mesajdır. Fakat ihtiyacım yok" dedi.



Mardin'de, arazileri ve tarihi bir köşkünün bulunduğunu belirten Türk, "İstersem, bunların bir bölümünü satar, en lüks daireyi alırım" dedi.