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Evi yanan çifte, İngiliz komşularından yardım eli

FETHİYE (Muğla), (DHA)- FETHİYE'de çıkan yangında evleri kullanılmaz hale gelen evli çifte, İngiliz komşuları düzenledikleri kampanya ile topladıkları koltuktan, halıya, mutfak araç gereçlerinden, çeşitli teksil ürünlerine kadar pek çok eşya bağışlayarak,

25 Aralık 2017 19:07

FETHİYE (Muğla), (DHA)- FETHİYE\'de çıkan yangında evleri kullanılmaz hale gelen evli çifte, İngiliz komşuları düzenledikleri kampanya ile topladıkları koltuktan, halıya, mutfak araç gereçlerinden, çeşitli teksil ürünlerine kadar pek çok eşya bağışlayarak, destek oldu.
Geçen 20 Aralık\'ta eşi, 43 yaşındaki Tülin Özdeş ile zeytin toplamaya giden 50 yaşındaki Kurtuluş Özdeş\'e ait Üzümlü Mahallesi, 202\'nci Sokak\'taki iki katlı binanın üst katındaki evde yangın çıktı. Mutfakta elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Alevler, alt kattaki Özdeş\'in kardeşi Hakan Özdeş\'e ait eve de zarar verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürülürken, tüm eşyaları yanarak kullanılmaz hale gelen Özdeş çifti, kış günü evsiz kaldı. Kurtuluş- Tülin Özdeş çifti, bir akrabalarına ait eve yerleşerek, geçici olarak barınma sorununu çözdü. Üzümlü Mahallesi\'nde yerleşik olarak yaşayan İngiliz komşuları da mağdur durumdaki aileye yardım için kampanya başlattı. İngilizler, kampanya kapsamında, koltuktan, halıya, mutfak araç gereçlerinden, çeşitli teksil ürünlerine kadar kullanmadıkları eşyaları bağışladı. Kampanyaya yeni eşya bağışında bulunanlar da oldu. Toplanan eşyalar, evlerinde çıkan yangın nedeniyle mağdur olan aileye teslim edildi. İngiliz komşuları Özdeş Çifti\'ne geçici olarak barınabilecekleri bir ev de önerdi. Ancak, çift bu sorunu daha önce çözdükleri için gerek olmadığını belirtip, kabul etmedi.

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