Evi yanan aile: 20 gündür çadırda yaşıyoruz

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 3 hafta önce evleri yanan Pekbilir ailesi üç çocuğuyla evlerinin bahçesine kurdukları çadırda kalıyor. Aile, yetkililerden yanan evlerinin onarılmasını istiyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşayan Yunus Pekbilir’in evinde üç hafta önce yangın çıkmıştı. Ev tamamen yanarak, kullanılamaz hale gelmişti.

"Çadır hayatı çok kötü, insan burada yaşar mı?"

Yunus Pekbilir’in birlikte yaşadığı 33 yaşındaki Özlem Boz, şunları söyledi:

"20 gün önce evim yandı ev istiyorum, çadırda zor oturmak. Kışta kıyamette zor yani, çocuklarım hep hasta oluyor, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çadır hayatı çok kötü insan burada yaşar mı? Üşüyoruz işte. Eşim de zaten yevmiyeye gidiyor, 60-70 lirayla bir şey yapamıyorum. Ben de tansiyon hastasıyım astım bronşit var, damar tıkanıklığı var, şeker var yani ben de gidemiyorum. Burada yaşamak zor, 3 çocuğa bakamıyorum. Allah rızası için bir yardım etsinler."

''Elinizi vicdanınıza koyun''

Yunus Pekbilir’in komşusu ve akrabası Derya Pekbilir ise "Bu evin komşusuyum çok zor durumdalar. Çok zor şartlar altında yaşıyorlar. Elini vicdanına koysunlar yani yetkililerden bir yardım istiyorlar Allah rızası için bir yardım edin. Çadırda insan yaşar mı? Çocuklar hep hasta oldu, perişan oldu" dedi. (ANKA)