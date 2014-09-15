Evi terk eden karısını 'cihada gidiyor' diye ihbar etti

Fransa'nın Bordeaux kentinde kıskanç bir koca, kavga ettikten sonra evi terk eden karısı hakkında polise "Libya'ya cihada gidiyor" diye ihbarda bulundu.

Sud Ouest gazetesinin haberine göre, ihbarı değerlendiren polis, evden cihat için kaçtığı iddia edilen genç kadını, bir bayan arkadaşının evinde buldu.

Karısının ayrıca, "radikal dinci olduğunu, peçe giydiği ve ABD ile İsrail hakkında ırkçı ve nefret dolu söylemlerde bulunduğu" ihbarında bulunan kocanın şikayeti üzerine polis bölgede araştırma başlattı.

Kocası ile sert tartışmalar yaşayan kadının, "peçeli değil, mini etekli olduğu, radikal dincilik ve cihatla hiçbir alakası olmadığını" tespit eden polisin, kocanın kıskançlıktan dolayı "asılsız ihbar ve haksız yere karalama" suçundan dava açılması için talepte bulundu.