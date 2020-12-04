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Yaşam

Evi kaçak maden ocağına çevirip kömür çıkartmışlar!

04 Aralık 2020 22:30

Zonguldak'ta evi kaçak maden ocağına çeviren ve kömür üretimi yapan şüpheliler jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Yatak odasının garaja çevrildiği, hol kısmının ise kazılarak maden ocağı açıldığı ortaya çıktı.

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