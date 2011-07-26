-EVİ İLE İŞYERİ ARASI 25 METRE OLUNCA ADANA (A.A) - 26.07.2011 - Adana'da, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evine 250 metreden fazla yaklaşması mahkeme kararıyla yasaklanan Murat Akpınar, evinin 25 metre uzağındaki işyerine gidince eşinin, ''evime yaklaşma sınırını ihlal etti'' şikayetiyle karşılaştı. Mahkeme kararını ihlalden yeniden hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Akpınar, ''Ya işimden olacağım ya da hakkımdaki davalar hiç bitmeyecek'' dedi. Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan Zeynep Akpınar (19), geçtiğimiz ay, 1,5 yıldır evli olduğu tren teşkil memuru kocası Murat Akpınar'ın (27), kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Zeynep Akpınar, dilekçesinde ikamet adresi olarak kocasıyla yaşadığı İncirlik Mahallesi'ndeki TCDD 6. Bölge Müdürlüğü lojmanlarını gösterdi. Şikayet üzerine 1. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonunda, Murat Akpınar'ın, 1 Temmuz 2011 tarihi itibariyle eşinin yaşadığı eve 6 ay süreyle 250 metreden fazla yaklaşması yasaklandı. Mahkeme ayrıca, yine 6 ay süreyle Akpınar'ın, eşine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmasını, herhangi bir iletişim vasıtasıyla rahatsız etmesini yasakladı. Mahkeme heyeti, bu kararlara aykırı davranması halinde Akpınar'ın tutuklanacağı ve hakkında hapis cezası uygulanacağına karar verdi. Zeynep Akpınar'ın mahkemede adres olarak birlikte yaşadıkları lojmanı göstermesi Murat Akpınar için de sıkıntılı günlerin başlamasına neden oldu. -''KARARI İHLALDEN YENİDEN HAKİM KARSINA ÇIKACAK''- Akpınar, eşinin lojmanda yaşamamasına rağmen zaman zaman evine gelip gittiğini belirterek, şunları söyledi: ''Eve gelince beni işyerimdeyken şikayet ediyor. Mahkemenin verdiği karara uymak istiyorum ama işyerim evin 25 metre yakınında ne yapacağımı şaşırdım. Geçtiğimiz günlerde kayınpederim ve eşim beni işyerinde görünce 250 metreden fazla yaklaştığım için sataştılar. Ben de kendilerine 'işyerime gelmek durumundayım. Yoksa ekmeğimden olurum' deyince aramızda tartışma çıktı. Bu kez, beni tekrar şikayet ettiler'' diye konuştu. Akpınar, mahkemenin kararını ihlal etmek suçundan yeniden hakim karşısına çıkacağını belirterek, ''Ne yapacağımı şaşırdım, ya işimden olacağım ya da hakkımdaki davalar hiç bitmeyecek'' dedi.