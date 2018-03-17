T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evi basıp eski eşini dövdü, 2 çocuğunu kaçırdı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da evini basıp, eski eşini döven Seçkin G

17 Mart 2018 21:11

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da evini basıp, eski eşini döven Seçkin G. (36), çocukları A.K.G. (10) ile M.T.G.\'yi (4) yanına alarak, kaçtı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi\'nde meydana geldi. Seçkin G., konuşmak için eski eşinin evine gitti. Burada kadın ile Seçkin G. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında eski eşini tehdit edip döven Seçkin G., ardından çocukları A.K.G. ve M.T.G.\'yi alıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, çocuklarla birlikte kaçan şüpheli Seçkin G.\'yi yakalamak için soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAMSUN DHA SAMSUNSeçkinYaralıOlayHastane MahallesiBuradaTartışmaPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24