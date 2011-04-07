'Evet, Türkiye’yi suçluyoruz'

T24 - Libyalı isyancılar, rejimi değiştirmek üzere yaptıkları savaşta geri düşmeye başladıkça dış güçleri suçlamaya başladı.



İsyancılar dün, Türkiye’yi kararsız tutumundan, NATO’yuysa operasyonel başarısızlıktan ötürü hedef aldı.LİBYA’da isyancılar tarafından kurulan Ulusal Konsey’in başkan yardımcılığını yapan Abdül Hafız Goga, operasyonlardaki başarısızlıkta Türkiye’nin aldığı isteksiz konumunun da rol oynadığını öne sürdü. Ulusal Konsey’in askeri lideri Abdül Fettah Yunus ise NATO’nun operasyonlarının son derece yetersiz kaldığını ve müdahale zamanlamalarının da çoğu zaman kötü olduğunu söyledi.



Yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada oldukça sert ifadeler kullanan Yunus, “BM’nin onay vermesine rağmen NATO hiçbir şey yapmıyor. İnsanlar ölecek ve bu suç da uluslararası toplumun alnına yazılacak. Ne yapıyor bu NATO? Çok ağır kalıyorlar. Bir yetkili diğerini arıyor, sonra o, NATO’daki şefine haber veriyor, ardından o, saha komutanıyla konuşuyor. Bu böyle sekiz saat sürüyor” dedi. Özellikle de Misrata’daki durumun endişe verici hâle geldiğine değinen Libyalı isyancı, “Bombardımanlarda hedeflerinin siviller olmadığını söylüyorlar. Zaten Kaddafi güçlerinin bulunduğu alanlarda sivil yok. Ama nedense yine de siviller ölüyor. NATO bizim için sorun hâline gelmeye başladı.” şeklinde konuştu.



İsyancılardan gelen bu tepki ve sitem dolu açıklama, NATO kanadından hemen yanıt aldı. NATO Sözcü Yardımcısı Carmen Romero, “Bombardımanların hedefi ve yöntemi değişmedi. Gerçekler gün gibi ortada. Hattâ operasyonların temposu giderek artıyor. Tüm operasyonlar son derece dikkatli bir şekilde gerçekleştiriliyor” şeklinde konuştu. Misrata’daki durumun düzeltilmesinin, şu anki bir numaralı hedefleri olduğunun altını çizen NATO yetkilisi, “Misrata’da sivillerin zarar görmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. Öte yandan Türkiye’nin karşı çıktığı isyancıların silahlandırılması yeniden gündeme geldi.





İsyancı sözcü Türkiye’ye çattı



Libyalı muhaliflerin sözcüsü Abdül Hafız Goga’nın CNN’e verdiği mülakatta Türkiye’ye getirdiği suçlamalar:





CNN: Uçuşa kapalı bölge uygulamasından memnun musunuz?



Goga: Komuta müttefik Kuvvetler’den NATO’ya geçince - ki bu güçlerin karargâhlarından biri Türkiye’de - Türkiye kararsız bir konum aldı. Türkiye aldığı pozisyonda isteksiz. Ne yazık ki Türkiye, isyancıların silahlandırılmasına ve BM kararının uygulanmasına karşı çıktı.



CNN: Türkiye’yi, hava bombardımanlarının seyrekleşmesinden sorumlu mu tutuyorsunuz?



Goga: Evet, Türkiye’yi suçluyoruz. Çünkü bu tür durumlarda isteksiz olmak, çok tehlikelidir. Türkiye ne istiyor? Bu diktatörün her kentte Libyalıları öldürülmesine izin verilmesini mi istiyorlar? Tüm dünya (olanlara) tanık. Katar’daki, Mısır’daki kardeşlerimiz, İtalya ve Fransa’daki dostlarımızla iletişim içindeyiz.



CNN: Yani silahlar geldi ya da gelmek üzere mi demek istiyorsunuz?



Goga: Böyle söylenebilir.







