Evet, lakabım Köstebek Hilmi

T24- Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök, “Balyoz” soruşturmasında tutuklanan eski Birinci Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın “Köstebek Hilmi” lakabını doğruladı. Özkök, kendisine neden böyle denildiğini anlattı.

Sabah gazetesine konuşan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, kendisi için “Köstebek Hilmi" diyen eski Birinci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’a yanıt verdi.

Kendisi için bu lakabın kullanıldığını doğrulayan emekli Orgenaral Özkök, şunları söyledi:

"İlkokuldayken yakaladığım bir köstebek vardı. Askeri liseye geçince bulduğum her fırsatta arkadaşlarıma, köstebeği yakalamak için nasıl takibe aldığımı, kıstırıp daha sonra da nasıl çuvalın içine soktuğumu filan ballandıra ballandıra anlatmaya başlamıştım. Anlatırken o olayı öyle yeniden yaşarmışım ki, öyle heyecan yaparmışım ki, arkadaşlar beni anarken 'Köstebek Hilmi' demeye başladılar.

Çetin Doğan askeri liseye geldiği zaman ben 2. sınıftaydım. Bir gün, akranlarımdan bana takılan bu lakabı duyunca sordu; 'Neden sana Köstebek diyorlar?' diye. Hiç unutmam ona da aynı heyecanla hikâyemi anlatmıştım. Çok hoşuna gitmişti.

Yıllar sonra bu köstebek meselesinin Çetin Doğan tarafından sanki bana okulda köstebek denilişinin altında başka bir mana varmış biçiminde gündeme getirilmesine çok şaşırdım. Belli ki morali bozuk kendisinin. Sıkıntıda. Kanımca üzülüyor başına gelenlere ve o nedenle de saçmalıyor! Ama biraz daha saçmalamaya devam ederse kendisini mahkemeye vermek zorunda kalacağım. Bu da hiç hoş olmayacak!"

"Balyoz" soruşturması kapsamında hakkında yeniden tutuklama kararı çıkan emekli Orgeneral Çetin Doğan, "Benden sonra, bir idari soruşturma yapıldı mı?' diye soruyorum. Bu kadar belge ortada olduğuna göre yapıldığı ortaya çıkıyor. Hilmi Paşa benim soruma 'Kozmik odaya tebdili kıyafetle mi sızdım' diyor. Bunu nereden çıkardı? İnanın bunu sorarken, Hilmi Paşa'nın Askeri Lise'deki lakabının 'Köstebek' olduğu aklıma gelmemişti. O ismi niçin takmışlar bilemiyorum. Ben kimseye yatılı okullardaki lakaplarıyla hitap etmedim. Sorumda da 'Köstebeklik yapıyor' demiyorum. Sadece 'Araştırma yapıldı mı' diye soruyorum. Oradaki belgelerin Hilmi Paşa tarafından gelip alındığını söylemiyorum" demişti.