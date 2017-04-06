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“Evet kampanyasını en güzel anlatan görsel budur”
CHP'li Erdem, tahrip edilen "Hayır" afişlerine tepki gösterdi
CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, partisinin 16 Nisan’daki referandum için hazırladığı afişlerin tahrip edildiği bir fotoğrafı paylaşarak tepki gösterdi.
Erdem’in paylaştığı fotoğrafta iki tane billboarda asılan “Hayır” afişinin yırtıldığı, üzerine “Evet”, “Tabikii evet” ve “RTE” yazıldığı görülüyor.
Erdem, fotoğrafları “Evet kampanyasını en güzel anlatan görsel budur. Zorbalık, yasaklama, küfür, hakaret, baskı, tehdit... Başkanlık gelirse sürekli olacak…” notuyla Twitter hesabından paylaştı.
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