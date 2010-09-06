'Evet' diyecek ama bir şartla!

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya ve Ankara mitinglerinde Başbakan Tayyip Erdoğan’ı hedef alırken, “Dokunulmazlığı kaldır ben de evet diyeyim” dedi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün ilk mitingini Konya’da Hükümet Meydanı’nda düzenledi. Kılıçdaroğlu, Konya’nın, CHP’nin en az oy aldığı kentlerden biri olduğuna dikkat çekerek, “Bunun nedeni Konyalılar değil, biziz” dedi ve şöyle devam etti:



“Başbakan bana ‘bu CHP’nin genel başkanı millete konuşuyor ama anayasadan söz etmiyor’ diyor. Yüreğin varsa istediğin televizyon kanalında ve istediğin gazetecilerle çık karşıma bakalım. Recep Bey benim karşıma çıkmaya cesaret edebilir mi? Çünkü benim karşıma çıkacak adamda mangal gibi yürek lazım. Çık da senin boyunun ölçüsünü aldırayım.’’



Erdoğan’a seslenirken “Niye ‘evet’ diyeyim bana bir mantıklı gerekçe söyle” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini “Recep Bey’e söylüyorum, sen adam gibi adamsan, verdiğin sözü tutuyorsan getir dokunulmazlıkları kaldır, ben de ‘evet’ diyeceğim” diye tamamladı.



Kılıçdaroğlu daha sonra Ankara’ya geçerek, Tandoğan mitingine katıldı. Yaklaşık 50 bin kişiye hitap eden Kılıçdaroğlu,“Sende ahlak varsa önce devletin uçağını kullanmaya son ver. Adalet ve Kalkınma Partisi, ama sanırsın ki Adalet ve Kalkınma Bankası. Nereden buluyorsun sen bu paraları?” diye konuştu.



Telefon dinlemelerini gündeme getiren Kılıçdaroğlu, “Telekulak hükümeti bunlar” dedi. Kılıçdarolu, şöyle devam etti: “İftar sofraları açıyorlar, açabilirler. Tam yemek yiyileceği zaman ‘evet’ levhasını önünüze koyuyorlar. Sonra Recep beyi kürsüye çıkarıyorlar. Ağzına ne kadar küfür geldiyse iftar sofrasında konuşuyor. Bugün demiş ki ‘Bana muhtar olamazsın dediler ama ben Başbakan oldum.’ Siz neyi söylemek istediğimi biliyorsunuz değil mi? Ne diyorlar, adam olmak farklı bir şey, Sayın Başbakan’a onu söylememiz lazım. Sana ‘Başbakan olamazsın’ demedim, adam olacaksın adam. Sözünü tutmayana ne denir Allah aşkına?





‘Rahibe’ afişi için özür mesajı



CHP lideri, partisinin imzasıyla Diyarbakır ve İstanbul’da asılan ve başörtülü kadınları rahibeye benzeten afişi ima ederek, “Birileri çıkıp bizim adımıza birilerini üzer ve kırarsa, üzülen herkesten gönül rahatlığı içerisinde özür dilemesini biliriz” dedi.





Antalya mitingi için Baykal’ı davet etti



Bu arada Kılıçdaroğlu, eski genel başkan Deniz Baykal’ı dün sabah telefonla arayarak 7 Eylül Salı günü yapılacak Antalya mitingine davet etti. Baykal da, Kılıçdaroğlu’ndan gelen daveti kabul etti.





