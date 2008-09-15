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Spor

Everton mutlu döndü

15 Eylül 2008 03:00

Geçtiğimiz yılın dişli ekiplerinden olan,ancak bu sene bir türlü form tutamayan Everton, ligin yeni takımlarından Stoke City'ye misafir oldu. Bu haftaya birer galibiyetle giren iki takıımın mücadelesinde maça etkili başlayan konuk takım oldu.

İlk yarının başlama vuruşundan itibaren Stoke kalesini ablukaya alan ve oyuna hükmeden lacivert beyazlılar, 41. dakikada Yakubu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısında kalan kısa sürede başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-0'lık Everton üstünlüğüyle gittiler.

İkinci yarıya da aynı tempoyla giren Everton, 51'de Anichebe'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu golün ardından rehavete kapılan konuk takımın rahatlığı çok uzun sürmedi. 54. dakikada Olofinjana ve 63'te Fuller'in attığı gollerle maç bir anda 2-2'ye geldi. Bu andan sonra yeniden sazı eline alan Everton 77'de Cahill'in attığı golle skoru 3-2 yapıp üç puanı kaptı.

Bu sonuçlarla beraber Everton puanını altıya çıkarıp üst sıralara tırmanırken, Stoke 3 puan da kaldı.

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