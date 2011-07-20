T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Everest’in ‘boyu’ yeniden ölçülüyor

Dünyanın en yüksek dağı Everest yeniden ölçülecek.

20 Temmuz 2011 03:00

T24 - Dünyanın en yüksek dağı Everest yeniden ölçülecek.
 

Nepal hükümeti, geçen hafta yapılan bütçe görüşmelerinde, Everest'in onlarca yıldır ölçülmeyen yüksekliğini yeniden belirleme kararı aldı.


Toprak Reformları Bakanlığı sözcüsü Gopel Giri, dağın zirvesinin uydu teknolojisiyle yeniden ölçüleceğini, bu sürecin iki yılda tamamlanacağını belirtti.


Nepal, dağın yüksekliğini onlarca yıldır 8448 metre olarak kabul ederken, Amerikalılar 1999'da dağın 8850 metre olduğunu belirledi. Çin ise Everest'in 8844 metre olduğunu iddia ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24