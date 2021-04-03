Ever Given'ın karaya oturmasının ardından Süveyş Kanalı'nda mahsur kalan son gemilerin de bugün geçmesi bekleniyor

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Ever Given gemisinin karaya oturmasının ardından Süveyş Kanalı'nda mahsur kalan gemilerin tamamının bugün geçişini tamamlaması bekleniyor.

Ever Given'ın kanalı geçişe kapamasının ardından yaklaşık 400 gemi Akdeniz ve Kızıl Deniz'de sıkışmıştı. Gemi, pazartesi günü tekrar yüzdürüldü ve hareket etti.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Osama Rabie, cumartesi günü iki taraftan da 85 geminin geçmesini beklediklerini ifade etti. Bu 85 geminin arasında Ever Given'ın karaya oturmasının ardından trafikta kalan 422 geminin son 61'i de bulunuyor.

Rabie, çarşamba günü Ever Given'ın sıkışmasına neyin sebep olduğu ile ilgili bir soruşturma da başlattıklarını belirtti.