Eve silahlı baskının 2 şüphelisi yakalandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un İlkadım ilçesinde, C.H. ve arkadaşı O.T.\'yi aralarındaki husumet nedeniyle evlerinde tabancayla vurarak ağır yaralayan K.K. ve arkadaşı T.Ş., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı evi paylaşan C.H. ve O.T., henüz belirlenemeyen bir nedenle davalı oldukları K.K. ile gündüz duruşmaya katıldı. Gergin anların yaşandığı duruşma sonrası taraflar adliyeden ayrıldı. C.H. ve O.T., gece evlerinde otururken iddiaya göre evi basan K.K., tabancayla iki arkadaşa ateş açarak kaçtı. Saldırıda ağır yaralanan C.H. ve O.T., ihbarla gelen 112 Acil ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından kaçan K.K.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli K.K. ile arkadaşı T.Ş.\'yi Kavak ilçesi Çivril Mahallesi\'nde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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