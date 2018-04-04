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Eve girmek için beline bağladığı hortum kopunca, düşüp, öldü

Eyyüp BURUR/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te anahtarını unuttuğu eve çatıdan sarkarak girmeye çalışan Serdar Çelikay (25), beline bağladığı bahçe hortumunun kopması sonucu düşerek öldü

04 Nisan 2018 13:04

Eyyüp BURUR/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te anahtarını unuttuğu eve çatıdan sarkarak girmeye çalışan Serdar Çelikay (25), beline bağladığı bahçe hortumunun kopması sonucu düşerek öldü.
Vatan Mahallesi\'nde 3 katlı binanın en üst katında oturan Serdar Çelikay, dün akşam eve geldiğinde anahtarını evde unuttuğunu fark etti. Çelikay, açık olan camdan girmek için beline bağladığı bahçe hortumuyla çatıdan aşağı sarktı. Bu sırada hortum kopunca, Serdar Çelikay düştü. Serdar Çelikay\'ın düştüğünü gören komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Çelikay\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Çelikay\'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu, sinir krizi geçirdi.
Serdar Çelikay\'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

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