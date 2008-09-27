Eve geri dönüş için organizasyon çözümleri





1.) Yapacaklar listesi oluşturun

Mutfak, antre gibi evde sıkça vakit geçirdiğiniz alanlarda kendinize bir hatırlatma panosu oluşturabilirsiniz. Yapılacakları bu panoya yazabilir, üstelik öncelik sırasına göre renkli kalemlerle işaretleyebilirsiniz. Renk kodlarınızı oluşturduğunuzda pano önünde saatler harcamanız da gerekmez.

Örneğin sosyal aktiviteleri turuncu, çocukların okul ile ilgili işlemlerini mavi renkle işaretlediğinizde pano önünden gelip geçerken renkler size yapılacakları hatırlatacaktır. Hatta eşinizle birlikte yaptığınız aktivitelerin renginin sarı, çocuklarınsa yeşil olmasına karar verebilir, böylece evde herkesin bir rengi olmasını sağlayabilirsiniz.

Kendin yap!

Mutfak dolaplarından birisini tebeşir tahtası boyası ile boyayıp kendi panonuzu kendiniz oluşturabilirsiniz. Alışveriş listesi için bundan daha pratik ve yaratıcı bir çözüm olamaz!

İyi fikir

Banyoyu evin bireyleri sık ziyaret ettiğinden özellikle çocukları ilgilendiren hatırlatma notlarını banyo kapısına yapıştırabilirsiniz.

2.) Antrenizi düzenleyin

Antrelerden harika depolama alanları olur. Örneğin ayaklı askılıklar, raflı portmantolarla şemsiye, çanta gibi pek çok eşyanızı organize edebilirsiniz. Okulların açılması ile birlikte ortalıktaki ayakkabı ve okul çantası trafiğini düşünürseniz, edineceğiniz askılık ve portmantolar sizi bir dünya yayıntıdan kurtarabilir.

Ayrıca dış kapıya yakın bir alanda anahtar, cep telefonu, şarj aletleri ve fatura gibi küçük çaplı eşyalar için bir köşe oluşturabilirsiniz. Böylece hem kaybolmalarını engeller hem de hepsini bir arada saklayabileceğiniz bir alan oluşturmuş olursunuz.

3. Dolap içi düzenleyiciler

İç çamaşırı, çorap, tişörtler için ayrı ayrı şifoniyer ve çekmece ünitesi edinmek yerine dolap içi düzenleyicilerle az yerde büyük işler başarabilirsiniz. Çocuklarınızın dolap içlerine bölmeli düzenleyiciler ya da kutular yerleştirebilir, etiketleyerek kutularda hangi eşyaları sakladığınızı kolayca ayırt edebilirsiniz. Böylece tüm eşyaları gruplamış olursunuz. Şeffaf kutular aradığınızı kolayca bulmanızı sağladığından son derece pratiktir. Dolap içi düzenleyicilerin fiyatları el yakmadığı için evdeki düzeni, hesaplı bir biçimde sağlayabilirsiniz.

Kendin yap!

Ayakkabı kutularını atmak yerine üzerlerini renkli kap kâğıtları ile kaplayarak çocuklar için renkli depolama üniteleri yapabilirsiniz. Okul zamanı hayat kurtaran bir başka düzen sistemi de her şeyi bir gece öncesinden hazırlamaktır. Düzenleyiciler bu aşamada işinize yarayacaktır. Çocuklarınızın okul çantalarını akşam hazırlamalarına yardımcı olabilir, sabahki kahvaltıları için malzemeleri bir köşede hazır tutabilirsiniz. Her şeyi bir gece önceden planladığınız takdirde göreceksiniz ki eliniz ayağınıza dolaşmayacak!

4. Çamaşırlara düzen çözümü

Hafta içi okula giderken neredeyse bütün çocuklar beyaz çorap giyer. Hafta sonları ise rengârenk… Ve siz birbirine karışan bu çorapları ayırmakta, eşlerini bulmakta zorlanıyorsanız renkli ve beyaz çamaşırları ayırmak için farklı çamaşır sepetleri edinebilirsiniz. Belki de sırf çoraplar için ayrı çamaşır sepetleriniz olmalı. Çamaşırları yıkama zamanı geldiğindeyse tüm yapmanız gereken fermuarı açıp sepeti çamaşır makinesine boşaltmak.

İyi fikir

Mutfakta oluşturduğunuz panoya o günün çamaşır yıkama günü olduğunu not edin. Böylece herkes kirli sepetlerini çamaşır odasına getirmeyi ihmal etmez.

5. Temizlik yaparken vakitten tasarruf



Haftanın her bir gününü bir temizlik günü olarak belirleyin. Örneğin pazartesi banyo, salı antre günü olsun. Çarşamba havlu, çarşaf gibi ev tekstillerini yıkadığınız gün olabilir. Böylece temizlik için tüm bir günü heba etmek yerine her gün birkaç saatinizi ayırarak daha düzenli yaşam alanlarına sahip olabilirsiniz.



İyi fikir



Akşam yemeklerini hazırlarken aynı anda çocukların ertesi günkü beslenme çantalarını hazırlayabilirsiniz. Böylece hem vakitten hem de mutfaktaki temizlik işinden tasarruf etmiş olursunuz.

6. Her şeye bir çanta



Sürpriz gelişmeler için hazırda duran bir çantanız olsun. Örneğin kütüphane hizmetlerinden yararlanıyorsanız bu kitaplar için ayrı bir çanta oluşturabilirsiniz. Böylece geri götüreceğiniz kitapların kaybolmasını engelleyebilirsiniz. Benzer şekilde alışveriş çantanız, yüzme çantanız, öğle yemeği sepetiniz olabilir. Evin tüm bireyleri için bir düzen kurabilirsiniz.

İyi fikir

• Film satan dükkânlardan ya da müzik marketlerden ödünç CD ya da DVD alıyorsanız bunlar için evde “ödünç alınanlar” bölümü oluşturabilirsiniz. Böylece emanet aldığınız eşyaların kaybolmasını engelleyebilirsiniz.

• Çocuklarınızın her birinin farklı bir sosyal aktivitesi elbette vardır. Her bir aktiviteye belli renkte bir çanta atayabilirsiniz. Örneğin bale çantası pembe, yüzme çantası mavi olabilir.

7. Ev ödevlerini sıraya koyun



Çocuklar okuldan eve yapılması gereken onca ödevle döner. Bu nedenle çocuklar için ayrı birer klasör oluşturabilirsiniz. Ödevleri bu klasörlerde gruplayabilirsiniz. Hatta teslim tarihlerine göre ayrı dosyalar oluşturabilirsiniz. Üzerlerine haftanın günlerini yazarak etiketleyebilirsiniz. Ayrıca çocukların okuldaki resmi işleri ile ilgili kendiniz için bir klasör edinebilirsiniz.

İyi fikir

Çocuklarınızın her birine ayrı bir çekmece yapın. Çekmecelerin üzerine isimlerini yazabilir, okuldan geldiklerinde kitapları bu çekmecelere yerleştirmelerini sağlayabilirsiniz. Bu sayede siz de çocukları n okul ödevlerini yakından takip etme fırsatı bulabilirsiniz.

8. Postaların kaybolmasına izin vermeyin



Aile bireylerine gelen tüm postalar evin her zaman her yerindeyse buna bir son verme vakti geldi demektir. Antre ya da kapı girişlerine monte edeceğiniz raf sistemleriyle bunun üstesinden gelmeniz çok kolay.

Rafları bölmelere ayırabilir, her bir bölmeye aile bireylerinin adını verebilirsiniz. Herkes kendine gelen postaları bu bölmelerde bulabilir. Bu bölümde ayırıcı sistemler kullanarak faturaları da tarihlerine göre düzenleyebilirsiniz.

İyi fikir

Her yeni gelen postayı kontrol ederken eski tarihli posta ve dergileri de kontrol edip kaldırmayı alışkanlık haline getirirseniz postaların ve faturaların her zaman düzenli olmalarını sağlayabilirsiniz.

9. Büyük davetlere hazırlanın



Hafta sonu evinize gelecek olan bir düzine yemek davetliniz var ve eliniz ayağınıza mı dolaştı? Dolaşmasın. Özel günler için ayrı ayrı mönüler hazırlayın. Örneğin iş arkadaşlarınız geldiğinde çarçabuk hazırlayabileceğiniz bir atıştırmalıklar listesi ya da özel yemekler için çorbadan tatlıya dek uzanan bir listeniz olsun.



Tüm bunlar için hatırlatma defterleri ya da tarif defterleri kullanabilirsiniz. Elinizin altında olmasını istediğiniz durumlarda mıknatıslı not defterlerinden faydalanabilirsiniz. Üstelik o kadar şıklar ki emin olun buzdolabınıza çok yakışacaklar.

İyi fikir

Hafta sonu brunchları ve sürpriz davetler için deep freeze’inizde her zaman ısıtılıp servise hazır gıdalar bulundurun.

10. Anahtarları unutmayın Evden çıkmadan yanınıza bir şey almanız gerekiyor ve siz devamlı unutuyorsunuz, öyleyse ev anahtarlarınızı almanız gereken şeyin yanına koyun. Anahtarsız asla evden çıkmazsınız!

İyi fikir

Alışveriş yaptıktan sonra bir taraftan araba anahtarlarını, bir taraftan poşetleri idare etmek zor oluyorsa kolunuza bileklik yapabileceğiniz bir anahtarlık edinebilirsiniz.

Düzenli yaşam alanları için pratik ipuçları

Modüler mobilyalar ve sadece sizin yaşam alanlarınıza yönelik tasarlanan eşyalarla evinizi değiştirmeden sahip olduğunuz alanları farklı alanlara dönüştürebilirsiniz

1.) Eski mobilyaya yeni işlev

Sahip olduğunuz giysi dolabı yetersiz gelmeye başladıysa ve önceden kitaplık olarak kullandığınız bir dolap çoktan beri deponuzda tozlanmaya terk edildiyse onu geri kazanmanın vakti geldi demektir. Dikey olarak kullandığınız bu kitap ünitesini duvara yatay olarak monte edip yeni bir raf sistemi kazanabilirsiniz. Eski kitaplığınızı boyayarak yeni bir görünüm kazandırabilir, raflara saklama kutuları koyarak hem eşya saklamak için alternatif alanlar kazanmış olur hem de düzenli bir görünüm sağlayabilirsiniz.

2.) Keyfinize göre mobilyalar



Hâlihazırdaki mobilyalarınıza yenilerini eklemeye karar verdiyseniz tercihinizi modüler ünitelerden kullanmaya ne dersiniz? Modüler üniteler hem hafiftir hem de montaj kolaylığı sağlar. Üstelik modüler olduklarından örneğin mutfakta görmekten sıkıldığınız bu üniteyi bir süre sonra çamaşır odanıza taşıyabilir, belki de evinizin bu bölümünde çok daha işlevsel olmasını sağlayabilirsiniz.

3.) Merdiven altı mucizesi



Dik ya da döner, hiç fark etmez, her tip merdiven, eşyalarınızı düzen içinde saklamanız için alternatif alanlar yaratır. Merdiven altı boşluklarını değerlendirirken kapalı dolap ünitelerinden yararlanabilir ya da isteğinize göre tekerlekli depolama elemanlarından da faydalanabilirsiniz. Ancak buradaki alan derinliğini değerlendirmenin en akıllıca yolu, alan ölçülerine göre bir sistem sipariş etmenizdir. Bundan sonra dilerseniz kapalı dilerseniz de açık raf ünitelerini tercih edebilirsiniz. Ayrıca merdivenleriniz asma değilse basamak yanındaki duvar alanlarını da duvara monte raf sistemleri ile değerlendirebilirsiniz.

Evim Dergisi / İlke Yılmaz