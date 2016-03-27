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"Erkek arkadaşı olması" gerekçesiyle bıçaklanan 16 yaşındaki gencin babası gözaltına alındı

Aile tanımadıkları bir tinercinin kızlarını bıçakladığına dair ifade verdi

27 Mart 2016 20:09

Konya’da bıçaklama sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki S.İ. adlı kız, "bir erkek arkadaşının olması ve eve geç geldiği gerekçesiyle babası tarafından bıçakladığını" söyledi. Aile ise bir tinercinin kızlarını bıçakladığı doğrultusunda ifade verdi. Kalçasından yaralanan genç kızın tedavisi sürerken, baba B.İ., gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Tolga Yanık'ın haberine göre, olay, saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Elmacı Mahallesi’ndeki müstakil evde meydana geldi. Bir genç kızın bıçakla yaralanma ihbarı üzerine çalışma yapan polis, kalçasından bıçaklanan S.İ.’nin hastaneye kaldırıldığını belirledi. Genç kızın ailesi, kızlarının sokakta yürürken tanımadığı bir tinerci tarafından bıçaklandığını öne sürdü.

S.İ.’nin polise verdiği ifadesine göre, genç kız, erkek arkadaşının olması ve eve geç gelmesi nedeniyle tartıştığı babası tarafından bıçaklandığını ileri sürdü. Baba B.İ., polis tarafından gözaltına alındı.

Bir plastik fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen baba B.İ.’nin suç aleti bıçağı çöpe attığı belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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