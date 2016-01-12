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'Eve geç geldin' tartışması kanlı bitti

Evin Y., eve geç geldiği iddiasıyla kendisine bağıran eşini bacağından bıçakladı

12 Ocak 2016 01:30

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan 'eve geç gelme' tartışmasında, Suriyeli bir kişi, eşi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan şahsın evdeki müdahale sırasında çıkartılan pantolonu ise, eşi tarafından emniyet otosuyla getirildi.

DHA'nın haberine göre, Bursa'nın İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeli Muhammed A. (36), kendisinden sonra eve gelen eşi Evin Y. (40) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktaki ekmek bıçağını alan Evin Y., eşini sol bacağından yaraladı. 

Sesleri duyarak eve gelen komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, ilk müdahaleyi evde yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suriyeli şahıs tedavi altına alındı. Şahsın evdeki müdahale sırasında çıkartılan pantolonu ise, kendisini hastanelik eden eşi tarafından ambulansın ardından ekip aracı ile hastaneye getirildi. Bir süre eşinin başında duran kadın, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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