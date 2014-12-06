Evden işe artık daha da geç gidiyoruz!

Yandex’in araştırmasına göre bu sene geçen yıla kıyasla evden işe yüzde 17 daha geç gidiyoruz. İşten eve giderken harcanan zaman ise yüzde 12 arttı. Ofis kiralayanların metro istasyonuna göre plan yaptığını kaydeden JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, “Kriter, metroya en fazla 500 metre” dedi.

Arif Bayraktar’ın Zaman’daki haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önceki yıl yaptığı çalışmaya göre İstanbul'da her gün 400 yeni araç trafiğe çıkıyor.

Yandex'in araştırmasına göre ise yeni araçların da trafiğe çıkmasının etkisi ile bu sene ekimde geçen yılın aynı ayına göre evden işe yüzde 17 daha geç gidiyoruz. İşten eve giderken harcanan zaman ise geçen yıla göre bu yıl ekimde yüzde 12 arttı. Bu sebeple artık ofis kiralamak isteyenlerin zaman verimliliğini kaybetmemek için metro istasyonlarına yakın bölgelerde ofis kiralamaya yöneldiği bilgisini veren JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, özellikle yabancıların metro istasyonuna 500 metre yürüme mesafesine kadar olan ofisleri kiraladığını söyledi. JLL Türkiye tarafından hazırlanan ‘Ofisler Metro ile Doluyor' araştırmasına göre İstanbul Avrupa yakasında Maslak, Levent, Seyrantepe-Kağıthane bölgeleri, Anadolu yakasında ise Kavacık, Ümraniye, Kozyatağı-İçerenköy ve Küçükyalı-Maltepe-Kartal hattı ofis kiralamada öne çıkıyor. Metro hattına yakın ofisler ortalama yüzde 30 daha hızlı dolarken, binanın metroya çok yakın olması durumunda bu oran yüzde 45'e kadar çıkıyor. Metroya yakın ofis binalarında kiralama bedeli ise yüzde 40 ila yüzde 150 arasında artıyor.

191 bin kişi iyi ofislerde çalışıyor

2014 3. çeyrek itibarıyla İstanbul'da 3,8 milyon metrekare kiralanabilir alana sahip A sınıfı ofis alanı bulunuyor ve bu ofislerde 191 bin kişi çalışıyor. 2017 sonunda bu segmentteki ofis alanının 6,4 milyon metrekareye, çalışan sayısının da 325 bine ulaşacağını öngördüklerini kaydeden Alkaş, Maslak'ta metro hattı öncesi bölgeden çıkmak isteyen çok sayıda firmanın 2009 yılında metronun hizmete girmesi ile kararını değiştirdiğini hatırlattı. Maslak'ta 2005 yılında kira seviyesi 100 kabul edilerek yapılan kira endeksinde 2013 yılında kira seviyesi 290'a ulaştı. Levent'in kaderi ise 2000 yılından sonra değişti. 2000'de hizmete giren Taksim-4. Levent metro hattı ve yeni hayata geçen ofis projeleri bölgeye talebi artırdı.

Trafiğe 2 araç çözümü

JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, metro yatırımlarının ofis pazarını doğrudan etkilediğine dikkat çektiği konuşmasında, Marmaray projesi sonrası iş dünyasının toplu ulaşıma yöneldiğini hatırlatarak, “İstanbul'un 2 yakasında ayrı ayrı kullanmak için 2 araç kullanan dostlarımız oluştu.” dedi.