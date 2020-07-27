Evden çalışmada en uzun süreyi belirleyen Google oldu: Çalışanlar 2021 yazına kadar ofise dönmeyebilir

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle başlayan evden çalışma sürecinde büyük ABD şirketleri arasında en uzun süreyi belirleyen Google oldu. Google'ın en az 2021 yazına kadar evden çalışma sistemini sürdüreceği belirtildi.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, şirkete yakın kaynaklar Koronavirüs salgını nedeniyle Google'ın en az 2021 Temmuz ayına kadar evden çalışma sistemini sürdüreceğini belirtti.

Google'ın ana şirketi Alphabet Inc. bünyesinde 200 bin tam zamanlı ve kontratlı personelin alınan kararla evden çalışmayı sürdürmesi bekleniyor.

Alphabet şef yöneticisi Sundar Pichai'nin bu kararı geçen hafta Google Leads ekibi ile yaptığı bir toplantının ardından aldığı belirtildi.

Google'ın kararının diğer teknoloji devleri için de belirleyici olabileceği düşünülüyor.