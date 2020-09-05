Evden çalışma KOBİ'leri zorladı, girişimciler ise daha üretken hissetti

Kısa süre önce yapılan iki araştırma Türkiye’de koronavirüs salgını boyunca girişimcilerin evden çalışmaya çok hızlı adapte olurken, KOBİ’lerin zorlandığını kaydetti.

Dünya’nın haberine göre, İstanbul Ticaret Odası’nın kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ve Big Cat Research işbirliğiyle “Pandemide Uzaktan Çalışmanın KOBİ’lere Etkisi” ve “Pandemide Uzaktan Çalışmanın Startup’lara Etkisi” isimli iki ayrı araştırma gerçekleştirdi.

Araştırma İstanbul’da faaliyet gösteren 69 KOBİ ve BTM bünyesindeki 90 girişimci ile uzaktan erişim yöntemiyle yapıldı.

Çıkan sonuçlar KOBİ’lerin evden çalışmaya ayak uydurmakta zorlandığını gösterdi. Araştırmaya katılan KOBİ’lerin yüzde 47’si yeni düzene uyum sağlayamadığını belirtirken, uyum sağlayanların oranı yüzde 36 oldu.

Girişimcilerin yüzde 41’i ise yeni düzende kendini daha üretken hissettiğini ifade etti. Kendini üretken hissetmeyenlerin oranı da sadece yüzde 12 oldu.