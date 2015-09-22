Evde yaptığı saati bomba sanılan çocuk, okuldan ayrıldı

ABD'de evde yaptığı ve öğretmenlerine göstermek için okula getirdiği çalar saatin bomba zannedilmesi sonucu gözaltına alınan 14 yaşındaki Ahmet Muhammed’in babası olayların olumsuz etkilediğini söyleyerek çocuklarını okuldan aldı. Oğlunun okula geri dönmek istemediğini belirten baba, Dallas Morning News haber sitesine yaptığı açıklamada, çocuklarının o okulda mutlu olamayacaklarını söyledi. Baba Muhammed, yaşananlar nedeniyle oğlunun iştahını kaybettiğini ve iyi uyuyamadığını kaydetti. "Ailemizi sarsıldı ve şaşkına döndük" dedi. Başka okullardan teklifler aldıklarını kaydeden baba, oğlunun biraz uzaklaşacağını ve ardından okul konusunda karar vereceklerini ifade etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Irving kentindeki MacArthur lisesine giden Muhammed, evde yaptığı saati öğretmenlerine göstermek için okula götürmüştü. Ancak saatin "sahte bomba" olduğu sanılarak 14 yaşındaki genç okuldayken polisler tarafından kelepçelenmiş ve gözaltına alınmıştı. Muhammed'in Müslüman bir aileden geliyor olması sosyal medyada "İslamofobi" tartışmalarını alevlendirmişti.

Obama Twitter üzerinden "Çok havalı bir saat Ahmed. Beyaz Saray'a getirmek ister misin? Senin gibi daha çok çocuğu bilimi sevmeye teşvik etmeliyiz. Amerika'yı büyük yapan budur" diyerek Muhammed’e destek vermişti.

Baba Muhammed, oğlunu önce New York'ta BM yetkilileri ile tanışmaya, oradan vize alabilirlerse Suudi Arabistan'a hacca götüreceğini, döndükten sonra da Beyaz Saray'a gidip Obama ile tanışacaklarını söyledi.