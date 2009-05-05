Evde tadilat zamanı

İlkbahar ve yaz ayları evinizi kışa hazırlamak için en uygun zamanlardır.



İlkbahar-yaz aylarında yapılacaklar listesi



Havaların ısınmasıyla tamir için gerekli şartlar da oluşmaya başladı. Yağmurların aktivitesine ara verdiği günler dış cephe boyası ve tadilâtı, çatı tamiri, deponun onarılması ve kış bahçesi ya da otopark gibi yapmak istediğiniz eklentiler için ideal günler. Özellikle ilkbahar-yaz ayları evde yenilik için önerilen sezonlardır. Bu dönemde depolama için kullandığınız alanları da elden geçirebilirsiniz. Dış cephe boyanızı, izolasyon sistemini ve merdivenlerinizi yenileyebilir, çatının akan yerlerini tamir edebilirsiniz. Böylece evinizi soğuk kış günlerine hazırlayabilirsiniz.



Çatı çözümleri



Çatılar yapıların dış atmosfere en açık ve zayıf bölümleri olduğundan gerek ısı yalıtımı, gerekse diğer teknik ve fiziksel ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte olmalıdır. Ytong’un yeni nesil çatı plâkaları binalara ısı yalıtımı ve deprem emniyeti gibi pek çok konfor ve güvenlik artısı getiriyor. Bu elemanlar; özel profil yapısı, statik özellikleri, malzeme temini ve montajındaki kolaylık ile yapının kısa sürede tamamlanabilmesini sağlıyor. Ayrıca çelik donatılı olarak üretilen ve taşıyıcı özelliğe sahip çatı plâkaları çelik, betonarme gibi yapı sistemleri ile birlikte veya tek başına kullanılarak her formda çatılar oluşturulmasına olanak veriyor. Yüksek ısı yalıtım özelliği gösteren çatı plâkalarıyla her mevsim dengeli bir iç ortam sıcaklığı elde edilir. Yapının ısıtılması veya soğutulması için gerekli tesisat ve ekipmanda sağlanacak tasarrufun yanında, yakıt ve enerjiden de önemli miktarda tasarruf sağlanmış olur.



İç mekâna camsı yansımalar



Evinizin içini yenilemek istiyorsanız yenilikçi ve dekoratif cam sıvayı tercih edebilirsiniz. Cam sıva esas işlevinin yanı sıra iç mekânlara cam parlaklığında estetik bir görünüm kazandırır.



10 adımda tadilat



1. Evin dış cephesine dayanan ağaç dallarını budayın.



2. Dış cephe boyasını kontrol edip gerekiyorsa dış duvarları boyayın.



3. Su tesisatındaki olası kaçakları tespit ettirin.



4. Gider borularını kontrol edip gerekiyorsa yenileyin.



5. Bahçe, veranda ya da dış cephe kaplamaları ahşapsa ahşap koruyucu ve verniklerle bakım ve temizliğini yapın.



6. Pencere ve dış cephe izolasyonu yapın.



7. Pencerelere sinek tellerini monte edin.



8. Çatıda rutubetten kaynaklanan yosunlanmayı giderin, olası çatlakları macunlayarak giderin.



9. Seramik karo gibi zemin kaplamalarının birleşim yerlerindeki dolgular azaldıysa, özellikle banyo ve mutfak gibi suyun yoğun olduğu yerlerde olası sızıntıların önüne geçmek için fayans aralarını dolgu malzemesi ile güçlendirin.



10. Kapı menteşelerini yağlayın.



