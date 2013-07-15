Bu kadınlar çarşı torbalarını kendileri taşıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin(ABD) Florida eyaletinde düzenlenen vücut geliştirme yarışmasına ilgi yoğundu. Vücut geliştirme denince akla hemen gençlerin geliyor, ancak bu sefer, sözkonusu sporcular 50-80 yaş arasındaydı. 1980'lerde vücut geliştirme yaptığını söyleyen ve 70 yaş kategorinde yarışan Carl, 70 yaş üstü yarışmacıların saysının çok olmasından memnun olduğunu ifade etti.

51 yaşındaki yarışmacı, Evelyn ise vücut geliştirmeyi 'endorfin patlaması' olarak değerlendirdiğini söyledi. Evelyn'e göre bu spor onun kanında var. 64 yaşındaki yarışmacı Rick Meyer de kaslarını gururla sergilediğini söyledi:'Güçlü ve sağlıklı olursan, aileni mutlu edersin.'

Şaşıranlara yarışmacıların cevabı da hazır: 'Evde pinekleyip duracaklarına, daha çok insan

ın bu sporu yapıyor olması harika.'