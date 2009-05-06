Evde kullanılan tansiyon aletlerine bakım şart

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tekin Akpolat, evde kullanılan tansiyon aletlerinin 1-2 yılda bir bakımlarının yapılması gerektiğini söyledi.



Prof. Dr. Akpolat, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kan basıncı yüksek hasta olduğunu, evde kan basıncı ölçümünün giderek yaygınlaştığını söyledi.



Kan basıncı yüksek hastaların yüzde 8'inin kan basıncının kontrol altında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akpolat, ancak bunu söylemek için ölçümün nerede yapıldığının önemli olduğunu vurguladı.



Evde ve hastanede yapılan kan basıncı ölçümlerinin farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Akpolat, şöyle devam etti:



"Doğru olmayan kan basıncı ölçümleri hastanın tedavisini zorlaştırabileceği gibi, tedavinin iyi düzenlenmesine engel olarak hastaya zarar verebilir. Bu nedenle evde kullanılan tansiyon aletlerinin 1-2 yılda bir bakımları yapılmalı ve doğru ölçüm yapıp yapmadıkları kontrol edilmelidir."



OMÜ Tıp Fakültesi Hemodiyaliz ve Onkoloji Merkezi Hipertansiyon polikliniğinde tansiyon aletlerinin doğruluğunun kontrol edilebildiğini bildiren Prof. Dr. Akpolat, evde yapılan kan basıncı ölçümü için hastaların dikkat etmesi gereken kuralları ise şöyle sıraladı:



"Tansiyon aletinin kullanma kılavuzu dikkatle okunmalı ve mutlaka kurallara uyulmalı. Ölçüm esnasında dirsek kol-kalp hizasında olacak şekilde mutlaka desteklenmelidir. Kan basıncı ölçülecek kişi mutlaka dinlenmiş olmalıdır. Kan basıncını ölçen kişi gerekli eğitimi almış olmalıdır. Alet pille çalışıyorsa pil zayıf olmamalıdır. Kan basıncını ölçen aletin doğru ölçüm yaptığından emin olunmalıdır."



Prof. Dr. Akpolat, hastane ölçümlerinde hedef kan basıncının 14/9 cm hg, ev ölçümlerinde ise 13.5/8.5 cm hg olduğunu kaydetti.



(AA)