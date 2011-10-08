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Yaşam

Evde kilitli bırakılan 3 çocuk yanarak öldü!

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Aslı Demircan, evde uyuyan 3 çocuğunun üzerine kapıyı kilitleyerek alışverişe çıktı. Evde çıkan yangında çocuklar

08 Ekim 2011 03:00

T24 - Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Aslı Demircan, evde uyuyan 3 çocuğunun üzerine kapıyı kilitleyerek alışverişe çıktı. Evde çıkan yangında çocuklar dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybetti.




Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aslanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süredir işsiz olan 26 yaşındaki Arif Demircan, iş aramak için gittiği Kahramanmaraş’ta bir fabrikada iş buldu. Demircan, karısı Aslı Demircan’ı arayıp müjdeli haberi verdi. Anne Aslı Demircan ise akşam yemeği için evde uyuyan çocukları, 6 aylık Zeynep, 4 yaşındaki Mehmet Fatih ve 3 yaşındaki Fatma Nur’un üzerine kapıyı kilitleyerek çarşıya çıktı. Bir süre sonra Aslı Demircan’ın evinden duman çıktığını gören komşuları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Evden çocuk çığlıkları geldiğini fark eden komşuları, kapı ve pencereleri kırıp baygın halde bulunan çocukları evden çıkardı.


Bu sırada eve gelen anne Aslı Demircan, sinir krizi geçirdi.

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