EvdeKalTürkiye kampanyası sürüyor: Dört duvarla baş etmenin püf noktaları

T24 Haber Merkezi

Yeni tip Koronavirüs'ün (KOVID - 19) Türkiye'de görülmesinin ardından sosyal medya üzerinden 'Evde Kal Türkiye' hashtagiyle bir kampanya başlatıldı. Sanat dünyası da kampanyaya sosyal medya aracılığıyla destek verdi ve herkese 'evde kalın' çağrısı yaptı.

Çoğu kişi bunu 'ev hapsi' gibi nitelendirse de bakış açımızı değiştirip, bu dönemi en verimli şekilde geçirmek gerekiyor. Kimi şirketler uzaktan çalışma politikasına geçerken, bireysel çalışanlar da imkanları dahilinde evden çalışmayı tercih ediyor.

Peki, panik yapmadan, tedirgin olmadan bu süreci en verimli şekilde nasıl geçirebiliriz? İşte dört duvarla baş etmenin püf noktaları...

En az 7 - 8 saat uyuyun

Gece uykunuzdan taviz vermemelisiniz. Geceleri 7-8 saatlik uyku, bağışıklık sisteminizin güçlü kalmasında çok önemli bir role sahiptir. Gün içinde dinlenmeyi seviyorsanız kısa süre kestirebilirsiniz. Ancak bu kestirmeler kısa olsun aksi takdirde uyku düzeniniz sarsılabilir. Her gün işe gidecekmiş gibi erkenden uyanın. Bu sizi yakın zaman içerisinde yeniden başlayacak iş hayatınıza uyumu kolaylaştıracaktır.

Sağlıklı beslenin, egzersiz yapın

Unutmamalıyız ki bağışıklık sistemimiz her durumda olduğu gibi bu durumda da en büyük kalkanımız. Dolayısıyla düzenli ve dengeli bir beslenme (vitamin, çinko, demir gibi önemli besin öğelerini kapsayacak bir beslenme programı) çok önemli olup bunu sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Protein alımınızı ihmal etmeyin, basit karbonhidrat ve rafine şekerden uzak durun. Vitamin depolarınızı dolu tutmak için sebze ve meyveye yüklenin. Sebze olarak yeşil yapraklı sebzelerin yanında C vitamini deposu olan balkabağı gibi sebzeler tercih edin. Spor salonlarına gitmek yerine evinizde egzersiz yapabilirsiniz. Bunlara yoga, esneme egzersizleri de dahil edilebilir.

Socrates Dergi tüm sayılarını ücretsiz olarak sunuyor

Zamansızlıktan şikayet edenler için kitap okumanın tam sırası. Gabriel Garcia Marquez'in Kolera Günlerinde Aşk romanı 'Korona günlerinde' iyi bir tercih olabilir. Kitap, aynı zamanda filme de çekildi. Filmini izleyebilirsiniz.

Ayrıca TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk, Bilim Genç ve Meraklı Minik dergileri, Koronavirüs nedeniyle öne çekilen ara tatildeki öğrenciler için ücretsiz erişime açıldı. Dergiye PDF formatında da ulaşılabiliyor.

Socrates Dergi de, 'Evde Kal Türkiye' kampanyası kapsamında derginin dijital edisyonunu 1 ay boyunca herkese ücretsiz olarak sunacağını açıkladı. Derginin sitesinde promosyon kodunu (SOCRATESYANINDA) sepette girerek abonelik başlatabilirsiniz. Kampanya sayesinde okurlar, derginin tüm sayılarını evden okuyabilecek.

Köşe yazarlarını takip edin, gündemin uzağında kalmayın

E-gazetelerden ya da yabancı mecralardan tarzını sevdiğiniz bir köşe yazarı bulmaya çalışın. Düzenli olarak yazılarını takip edin. Tercihiniz her konuda olabilir, gündemin uzağında kalmamaya, haberleri belli ölçüde takip etmeye çalışın. Özellikle Koronavirüs'le son gelişmelerden haberdar olun.

Dünya haberlerini de takip edin

Koronavirüs, bildiğiniz gibi sadece Türkiye'yi kapsamıyor, bütün dünyanın gündemi bu. Diğer ülkeler ne yapıyor, bireysel olarak kendimizi nasıl koruyabiliriz, virüsün gelişimi ne yönde? Bütün bu soruların cevaplarına hakim olabilmeniz adına global haber kanallarını da takip edin.

Film listeniz hazırda olsun

Bir film listesi yapabilirsiniz.

Oscar ödüllü Parazit'i mutlaka izleyin. 1917'yi de unutmayın.

Yanına salgınları, hastalıkları konu alan Contagion (Salgın) ile Veba'yı da ekleyin. Bu iki film, duygularınıza tercüman olacak ve sonunda her şeyin normale döneceğini hissini daha güçlü hissedeceksiniz.

Yeni bir dil öğrenmeye çalışın, pratik yapın

Bu süreçte yeni bir dil öğrenebilir ya da öğrenme sürecinde olduğunuz bir dilin pratiklerini yapabilirsiniz. Öğrenme sürecinde olduğunuz veya öğrenmek istediğiniz dil ile ilgili altyazılı filmler, videolar izleyebilirsiniz. Kitaplar okuyabilir, yazılar alıştırmaları yapabilirsiniz.

Aynı hanede yaşayanlar için sohbet zamanı

Evde kaldığınız süre boyunca evdekilerle bol bol sohbet edebilir, monopoly ve kelime oyunu scrabble oynayabilirsiniz. Ev işlerini ortak yapmayı da ihmal etmeyin.