'Evde kal'mayan vatandaşın ilginç gerekçesi: Vallahi evde otura otura karımla kavga ettik

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevli sağlık görevlileri sokakta bulunan vatandaşları Koronavirüs önlemleri çerçevesinde evden çıkmamak konusunda uyardı. Sağlık görevlilerinin evde oturmaları konusunda uyardığı bankta oturan iki kişiden biri olan Alaattin Kaya, "Evde otura otura vallahi karımla kavga ettim" yanıtını verdi.

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'de de görülmesi ve vaka sayısının her geçen gün artmasının ardından uzmanlar ve yetkililer alınan tedbirler kapsamında 'evde kalın' çağrısında bulundu. Uyarıların ardından dün alınan kararla gece yarısından itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma sınırlaması getirildi.

Muğla'da da dün uyarılara rağmen evden çıkan vatandaşlar, 'sosyal mesafe' tavsiyesine de uymayıp parklardaki banklarda yan yana oturdu. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı sağlık görevlileri, Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlem ve tedbirler konusunda otogar, park, pazaryeri, cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşlara içinde bulundukları risk durumu ile ilgili bilgi verip, broşür dağıttı.

Menteşe Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı önündeki parkta broşür dağıtımı sırasında ise sağlık görevlisi ile vatandaş arasında ilginç diyalog yaşandı. Görevliler, bankta yan yana oturan iki kişiye, "Koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkmamanız sizin sağlığınız açısından daha iyi olacaktır. Şu anda yan yana oturuyorsunuz. Özellikle mesafede çok yakın. Kronik hastalar ile yaşlılarda daha çok etkili olduğu için bu süre zarfında evde bulunmanız lazım" uyarısında bulundu.

Bankta oturanlardan 57 yaşındaki Alaattin Kaya ise uyarı karşısında, "Evde otura otura vallahi karımla kavga ettik" cevabını verdi.

Sağlık görevlisi, "Sizin sağlığınız daha önemli" deyince Kaya, parktan ayrıldı.