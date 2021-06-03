Evde İnternet

Evde internet, günümüzde her şeye ulaşımın internet üzerinden olması dolayısı ile oldukça gerekli hale gelmiştir. Kamu kurum kuruluşları duyurularına, online derslere, alışveriş sitelerine, ihtiyacımız olan her şeye ulaşabilmenin en kolay yolu evimizde veya yaşadığımız alanda internet olması ile kolaylaşmıştır. Ayrıca birçok iş başvurusu, çeşitli sınavlara başvurular ve günümüzde çocukların ve üniversite öğrencilerinin online ortamda derslerine katılıyor olmalarından dolayı da evde internet bulunması son derece gerekli hale gelmiştir.

Kablo Net / Uydu Net Tarifeleri ve Avantajları

Kablonet, evinizin bulunduğu konuma göre farklı hızlarda ve alt yapılarda evde internet paketlerine ulaşabilmeniz için çeşitli imkanlar sunmaktadır. Kablo net ile tercih edebileceğiniz tarifeler;

-Kullandığın kadar öde tarifeler: Bu tarifelerde 0 ila 1 GB arası kullanım ücreti faturaya yansıtılır. Belirli bir indirme ve yükleme hızı mevcuttur.

-Kotalı tarifeler: Farklı indirme ve yükleme hızlarına göre farklı fiyatlandırmaları olan bu tarifelerde, kendinize uygun tarifeyi seçmeniz mümkündür. Seçtiğiniz tarifeye göre her ay tarifede belirtilen ücret faturanıza yansıtılmaktadır. Belirlenen miktarlarda ek ücret söz konusu olabilmektedir. Kablonet sitesinde yer alan tarifelerden bu ücretlendirmelerin detaylarına ulaşmanız mümkündür.

-Duran kotalı tarifeler: Bu tarifeler ek bir tarife ücreti yoktur. Farklı internet hızlarında ve farklı kotalarda seçenekler mevcuttur. Tarife fiyatları seçilen internet hızına ve kotaya göre değişiklik göstermektedir.

-Akıllı sınırsız tarifeler: Bu tarifelerde herhangi bir ek ücretlendirme yansıtılmamaktadır. Genellikle günün 00.00 ile 19.00 saatleri arasında internet hızı seçilen tarifelerde belirtilen hızlara yükseltilmektedir.

-Sınırsız tarifeler: Sınırsız tarifelerde ek bir ücret faturaya yansıtılmamaktadır. Kullanım miktarına ilişkin internet hızı bakımından herhangi bir düşme meydana gelmemektedir. Seçilen tarifelerdeki internet hızlarına göre fiyatlandırmalar değişiklik göstermektedir.

-Simetrik tarifeler: Simetrik tarifelerde indirme ve yükleme hızları birbiri ile aynıdır. Kullanım miktarına göre bir ek ücret yansıtılmamaktadır. Ayrıca kullanım miktarına göre de internet hızında bir düşüş meydana gelmemektedir.

Bulunduğunuz bölgenin internet alt yapısının yeterli olması durumunda, evinize internet bağlatmak oldukça kolay bir işlemdir. Evde internet tarifelerini incelemek ve size uygun interneti seçebilmek için, kablo net web sitesinden tarifelerin detaylarını inceleyebilir veya iletişim numaralarını kullanarak detaylı bilgi alabilirsiniz.