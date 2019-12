Evde içilen sigara çocukları astım yapıyor

T24 - İngiltere'de yapılan bir araştırma, her yıl 15 binden fazla çocuğun, evlerinde içilen sigara dumanından etkilenerek, astım hastalığına yakalandığını ortaya koydu.



Guardian gazetesinin habere göre, "Royal College of Physicians" adlı tıp kurumu tarafından hazırlanan raporda, evde içilen sigara dumanından etkilenen on binlerce çocukta astım hastalığının yanı sıra göğüs enfeksiyonu ve kulakla ilgili sağlık sorunlarının görüldüğü belirtildi.



Rapora göre, evde soludukları sigara dumanı nedeniyle her yıl 3-16 yaş grubundaki 15 bin 400 çocuk astım hastalığı, 2 yaş ve altındaki 20 bin 500 çocuk göğüs enfeksiyonu ve 16 yaş altındaki 121 bin 400 çocuk orta kulak enfeksiyonu gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşıyor.



Sigara dumanı solumayla bağlantılı olarak her yıl 16 yaşın altındaki 600 çocukta menenjit hastalığı görülüyor. 7 bin 200 bebekte hırıltılı soluma başlangıcı belirlenirken, her yıl 40 çocuk ani bebek ölümü sendromundan hayatını kaybediyor.



Her yıl bu hastalıklara yakalanan toplam 165 bin çocuktan 9 bin 500'ünün hastanede tedavi altına alındığına ve evde ebeveynlerden bir veya ikisinin sigara içmesi nedeniyle her yıl 16 yaşın altındaki 25 bin çocuğun sigaraya başladığına dikkat çekilen raporda, aile hekimlerinin sigara dumanı solumayla bağlantılı olarak İngiltere'de her yıl 303 bin 900 çocuk hastalığı tespit ettiği kaydedildi.