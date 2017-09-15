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Evde hareketsiz bulundu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, yakınlarının evde hareketsiz bulduğu iddia edilen 40 yaşındaki Deniz Yanık, kaldırıldığı hastanede öldü

15 Eylül 2017 11:54

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde, yakınlarının evde hareketsiz bulduğu iddia edilen 40 yaşındaki Deniz Yanık, kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Erzene Mahallesi 40 Sokak\'taki bir evde meydana geldi. Gelen yakınları Deniz Yanık\'ın ağzından köpükler gelerek hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Yanık\'ı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Talihsiz adam, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yanık\'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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