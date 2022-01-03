Evinde çıkan yangında maaşını kurtarabilmek için alevlerin arasına atladı

Antalya’da dün gece çıkan yangın sonrası evleri küle dönen 4 kişilik aile, evlerinin yanı sıra tüm eşyalarını kaybetti. Eşyalarını kurtarmak isterken yüzü, kafası ve kollarında yanıklar oluşan babanın, kendi ve oğlunun bir gün önce aldığı maaşlarını kurtarmak için alevlerin içerisine atladı. Evinin halini gördükçe gözleri dolan 2 çocuk annesi Semire Dürgen, “Eşim ve oğlum maaşlarını yeni alıp yastığın altına koymuştu. İçeriye koşup parayı kurtarmaya çalıştı. Hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Ne varsa hepsi yandı. Giyecek elbisemiz dahi kalmadı” dedi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesinde bulunan Cemil Dürgen’e ait gecekonduda çıktı. İşe gitmek için elektrikli ısıtıcıyı açan Dürgen, eşi Semire, oğulları Kadir ve Semir Miçooğulları birlikte bahçeye çıktı. Bu sırada bir anda evinin alevlerin sardığını gören aile, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin bir anda evi sarması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cemil Dürgen, içeride yanan eşyalarını kurtarmak için eve girmeye çalıştı. Bir süre sonra sokağa gelen itfaiye ekipler, yangına müdahalede bulundu. Dürgen ailesi, yangında evlerini ve tüm eşyalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

''Her şeyim yandı''

Evinin küle dönüşünü gözleri dolarak izleyen Cemil Dürgen, şunları söyledi:

“İşe gidecektim, elektrikli ısıtıcıyı açmıştım. 5 dakika içerisinde, ne oldu, bitti anlayamadım. Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı. Ben bittim abi. Param, altınım her şey gitti. Ne olacak benim halim.”

Evinin halini gördükçe gözleri dolan 2 çocuk annesi Semire Dürgen, olay anını şu sözlerle anlattı:

“Mutfakta bulaşık yıkıyordum. Çay yapmak için su ısıtıcıyı açmıştım, ondan duman çıkıyor sandım. Daha sonra bir baktım içerisi dumanla dolmuş. Eşimin yanına gidip ona söyledim. Kapıyı açtığı gibi alevler yüzüne doğru vurdu. İçeriden zor çıktı o anda. Alevler bir anda bütün evi sarmaya başladı. Kendimizi dışarı zor attık. Ne kurtarabilirsek diye evin içine girmeye çalıştık. Hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Ne varsa hepsi yandı. Giyecek elbisemiz dahi kalmadı. Birkaç gün kabullenirlerse komşulara sığındık. Ondan sonrası ne yapacağımızı bilmiyoruz.”

''Maaşlarını yeni almışlardı''

Eşi ve oğlunun maaşlarını henüz bir gün öncesi aldığını belirten Dürgen, “Eşim ve oğlum maaşlarını yeni alıp yastığın altına koymuştu. Eşim içeriye koşup parayı kurtarmaya çalıştı. Benim de 800 TL vardı o da yandı. Küçük çocuğun altınları vardı, doğum gününde takılan, onlar da gitti. Eşimin durumu hiç iyi değil, önce hastaneye 3-4 saat yattı, oradan Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gönderildi. Plastik cerrahinin görmesi gerekiyormuş. Yüzünde ve kollarında yanıklar var” diye konuştu.

Zor durumda olduklarını da sözlerine ekleyen Dürgen “Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yardım eli uzatılırsa mutlu oluruz. Ne para var ne eşya. Bütün her şey yandı. Açıkta kaldık” ifadelerini kullandı.

''1 kuruşumuz bile yok''

Yangında dumandan etkilenen Kadir Miçooğulları ise şunları söyledi:

“Ne kadar uğraşsak da komple yanmaya başladı. O telaşla hiçbir şey yapamadık. Benim 5 bine yakın bir birikimim vardı. Yastığın altındaydı ama hepsi yanmış. Paraya dair şuan 1 kuruşumuz bile yok, mağduruz. Babamın da maaşı yandı, benim de yandı. Üstümdeki giydiğim kıyafet bile yırtık.” (İHA)