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Yaşam

Evde bomba yaparken havaya uçtular

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki evinde imal etmeye çalıştığı "TATP" tipi patlayıcının infilak etmesinin ardından gözaltına alınan şüpheli ile eşi ve kızı tutuklandı

07 Ağustos 2017 17:28

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki evinde imal etmeye çalıştığı "TATP" tipi patlayıcının infilak etmesinin ardından gözaltına alınan şüpheli ile eşi ve kızı tutuklandı.

17 Temmuz'da Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evde meydana gelen patlamanın ardından olay yerine giden polis ekipleri, Yüksel K. ile eşi Tülay K. ve kızı Beyzanur K'yi gözaltına aldı.

Emniyette 14 gün gözaltında tutulan şüphelilerin ifadeleri ve çalışmalar sonucu kamu kurumunda tekniker olarak görev yaptığı öğrenilen Yüksel K'nin piyasadan elde ettiği malzemelerle evde "TATP" tipi patlayıcı üretmeye çalışırken patlamanın meydana geldiği belirlendi.

Evdeki aramada bulunan aynı türdeki yaklaşık 900 gram patlayıcı, bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildi. Aramalarda ayrıca terör örgütü IŞİD'e ait çeşitli yayınlar ele geçirildi.

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